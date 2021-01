Huawei fuori dalla Top 5 dei produttori di smartphone nel 2021; chi resta in vetta?

Con l'emergenza Coronavirus che, ormai, stiamo affrontando da più di un anno, la situazione a livello produttivo ha subito uno scossone. Questa problematica, dunque, riguarda un po' tutti i settori, compreso quello tecnologico. Dando un'occhiata ai numeri, infatti, nel 2020 la produzione di smartphone, ad esempio, è diminuita in maniera sensibile rispetto agli anni precedenti. Ma non è tutto, perché secondo alcuni report una delle aziende che in questo anno potrebbe soffrire ancora di più è proprio Huawei.

Huawei fuori dalla Top 5, restano Xiaomi, Apple e Samsung

Solitamente, all'inizio del nuovo anno, si cerca di prevedere che cosa accadrà nei mesi a venire. Motivo per cui diversi report fotografano la situazione dei 12 mesi successivi, dando qualche numero su aziende, fatturati e produttività. Huawei, dunque, pare che non se la passerà bene nel corso del 2021, dato che potrebbe facilmente uscire dalla Top 5 dei produttori di smartphone. Secondo TrenForce, dunque, la vendita di Honor non gioverà più di tanto a Huawei, anzi. Quest'ultima, infatti, dovrà cercare di riconquistare quella fetta di mercato perduta con la vendita di Honor, un'impresa non facile.

Samsung, Apple e Xiaomi dovrebbero continuare ad occupare le prime tre posizioni tra i produttori mondiali di smartphone. Nonostante la diminuzione della produzione di device nel 2020, questi hanno saputo mantenere una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri. Dopo essere scesi a soli 1,25 miliardi di unità prodotte nel 2020, si ritiene che tale cifra possa aumentare nel corso di questo nuovo anno, arrivando a 1,36 miliardi di unità. Insomma, dovremmo assistere ad una leggera ripresa sotto questo aspetto.

