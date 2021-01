Ultimamente ha fatto parlare il possibile (ma non ancora certo) debutto di POCO nel campo nei laptop, ma nel frattempo la costola di Xiaomi non è rimasta di certo in disparte. La casa cinese ha annunciato il debutto della nuova serie RedmiBook Pro, in arrivo a stretto giro ed equipaggiata con i nuovi processori Intel Tiger Lake H35.

Xiaomi conferma l'arrivo dei nuovi RedmiBook Pro, con Intel Tiger Lake H35

Freschi di lancio, i processori targati Intel offrono una configurazione quad-core Willow Cove con grafica Iris Xe ed arrivano in tre incarnazioni, ovvero Intel i7-11375H Special Edition, i7-11370H, i5-11300H. Per quanto riguarda il maggiore dei tre, si tratta di una soluzione a quattro core ed otto thread, in grado di toccare i 5.0 GHz; non manca poi il supporto DDR4-3200 (64 GB) o LPDDR4X-4266 (32 GB), nonché Thinderbolt 4 e PCIe 4.0. Al momento non sono noti altri dettagli da parte di Xiaomi, tranne il fatto che i nuovi processori debutteranno nella serie RedmiBook Pro.

Caratteristiche, design e prezzo sono ancora sconosciuti, ma visto l'annuncio da parte della compagnia cinese è probabile che nei prossimi giorni venga svelata anche la data di presentazione.

Restiamo in attesa di ulteriori novità e non appena ci saranno nuovi dettagli provvederemo ad aggiornare questo articolo.

