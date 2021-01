Dopo esserci lasciati alle spalle la confusionaria serie Note 9, si inizia a parlare di Redmi Note 10 e Note 10 Pro. Inizialmente prevista per fine 2019, è stata temporaneamente “sostituita” da una riedizione dei modelli Note 9. Pertanto tutti i rumors finora comparsi non sono da considerarsi attendibili, in favore di quelli di cui parleremo da qui in avanti. Per questo, in questo articolo troverete raccolte tutte le informazioni, ufficiali e non, su scheda tecnica, immagini, prezzo e data d'uscita dei nuovi smartphone.

Aggiornamento 05/01: si ritorna a parlare di Redmi Note 10 Pro con una prima certificazione. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Redmi Note 10 e Note 10 Pro: tutte le indiscrezioni sui nuovi mid-range

Design e display

È ancora presto per prevedere come si presenteranno Redmi Note 10 e Note 10 Pro. Le certificazioni indicano il secondo con la sigla tecnica M2101K6G, anche se in precedenza questa è stata utilizzata per indicare la serie Redmi K40.

Hardware

Non sappiamo ancora quale sarà il chipset che muoverà il comparto tecnico di Redmi Note 10 e Note 10 Pro. Possibile che sia una soluzione MediaTek, grazie alla produzione di chipset basso costo. Ma quasi sicuramente ci sarà anche un modello basato su SoC Qualcomm, visto che Xiaomi è solita proporre più modelli per più aree geografiche.

Grazie alle certificazioni sappiamo che M2101K6G avrà tagli di memoria da 6/64 GB, 6/128 GB e 8/128 GB. Non troviamo alcuna menzione alle bande 5G nella certificazione FCC, quindi potrebbe essere ancora un modello dotato di connettività 4G. Ma anche in questo caso siamo sicuri che prima o poi ci sarà anche un Redmi Note 10 5G.

Redmi Note 10 – Prezzo e data d'uscita

Visto che siamo ai primi rumors su Redmi Note 10 e Note 10 Pro, ci dovrebbe volere ancora tempo prima di sapere la data di presentazione. Tuttavia, la certificazione FCC potrebbe aiutarci ad avere un primo indizio. Essendo stato certificato con la MIUI 12, sapendo che il roll-out della MIUI 12.5 Stabile partirà da fine aprile è possibile che Redmi Note 10 arrivi nel Q1 2021. Avrebbe senso se si considera che la serie Note 9 è stata inizialmente presentata a marzo 2020.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu