Sappiamo bene che ormai nella nicchia degli smartphone rugged, ciò che conta è che siano davvero resistenti e che durino tanto. E, ovviamente, anche chi si immette sul mercato come nuovo player ha da rispettare questi dettagli. Così come è stato per l'F150 B2021, prodotto partner di Oukitel, che prova ad inserirsi tra i colossi di questo settore ed è il protagonista della recensione.

Noi lo abbiamo provato, ma sarà riuscito a convincerci? I test saranno stati all'altezza? Può davvero impensierire prodotti più blasonati? Scopriamolo nella nostra analisi.

Recensione F150 B2021 – smartphone rugged economico con tanta batteria

Unboxing – F150 B2021

Una confezione molto semplice apre la recensione dell'F150 B2021, che riporta il logo del brand e che contiene le seguenti componenti:

F150 BISON2021;

alimentatore con uscita a 10 W;

caso USB/USB Type-C;

spillino per lo slot SIM;

manualistica.

Non è presente alcuna cover, ma del resto per uno smartphone del genere è sinceramente difficile aver bisogno di una protezione.

Design e costruzione

Se guardiamo al design, ci rendiamo conto subito che si tratta di un rugged. Grosso, rinforzato, spigoloso, si fa notare in quanto proprio massiccio, ed è impossibile non scorgerlo dagli altri durante l'uso e soprattutto per il peso di 315 grammi.

Con un misto tra materiali gommati e alluminio rinforzato, lo smartphone dà effettivamente l'impressione di essere molto resistente e si conferma effettivamente così, grazie soprattutto alle certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810G, che fanno seriamente il loro dovere.

Lo abbiamo testato senza indugi colpendo vari materiali come legno, ferro, acciaio, pietra e non di certo in maniera delicata: ha resistito a tutto praticamente senza un graffio. In questo dobbiamo dire che è promosso.

Quanto al resto della dotazione, i tasti volume, quello accensione ed il sensore d'impronte sono messi sul lato destro, mentre il tasto funzione (comodo e capirete perché) è posto a sinistra sotto il vano SIM/Micro SD. Lo speaker audio è posto sul retro in basso, mentre nella parte interiore troviamo il vano chiuso da un sportellino per jack da 3.5 mm e ingresso Type-C.

Display

Piccola pecca, lo ammettiamo. Non tanto per il fatto che il display da 5.86″ dell'F150 B2021 abbia una risoluzione HD+ (1520 x 720 pixel) con densità da 410 PPI, ma perché le cornici che lo compongono sono davvero anacronistiche. Sembra di esser tornati un po' indietro nel tempo, essendo abituati ormai diversamente anche in una fascia di prezzo molto bassa. L'aspect ratio è di 19:9.

In ogni caso, sostanzialmente, il pannello non è malvagio (ha anche un vetro Gorilla Glass 5), ma ovviamente si notano colori un po' freddi e che in diagonale virano al grigio. La luminosità non è il massimo, sebbene non sia difficile vedere sotto la luce del sole. L'essenziale, insomma. Presente comunque la Dark Mode.

Hardware e prestazioni

Il comparto hardware è contraddistinto da alcune dualità. In primis, abbiamo un chipset MediaTek Helio G25 fino a 2 GHz, di nuova fattura, con GPU PowerVR GE8320 che sostanzialmente fa quello che può.

Nella sua interezza, qualche scatto e lag è presente ma nel gaming con giochi come Need For Speed – NL da Corsa, dà qualche piccola soddisfazione che i “fratelli” Helio A22 e P22/25 non riescono a sempre a dare. Ovviamente, tutto questo è sempre da contestualizzare. Anche perché, probabilmente, i 6 GB di RAM tengono su tutto e i 64 GB (espandibili) sono più che sufficienti per l'utilizzo che se ne dovrebbe fare.

Fotocamera

F150 B2021 è composto da un modulo fotografico tripla camera, sebbene ne siano impostate 4 (una la definiscono ausiliare): il primo sensore, quello principale, è da 13 MP con apertura focale f/2.2 e riconoscimento della scena AI, il secondo da 2 MP con funzioni macro ed un ultimo da 2 MP con sensore di profondità.

Tasto dolente, per una serie di fattori. Il comparto fotocamera non è sicuramente il massimo, con alcune criticità in alcune condizioni. Con tanta luce, le foto sono anche sufficienti, soprattutto in 4:3, ma appena cala un po' la luce cominciamo a vedere qualche risultato impastato. Il software, inizialmente non ben ottimizzato ma con un aggiornamento è migliorato, fa l'essenziale. Non al meglio gli scatti di notte, impastati anche con il flash, segno che il sensore soffre non poco la mancanza di luce. Macro difficili, rumorose. Molto interessante la modalità bokeh che dona scatti più che sufficienti.

Per la selfie camera, forse, abbiamo risultati migliori di quanto ci aspettassimo. Il sensore, chiuso dal drop notch, da 8 MP f/2.8 fa il suo sia di giorno, sia la sera, ovviamente con le dovute differenze con il calare della luce. Paradossalmente siamo rimasti più soddisfatti rispetto a quelle dei sensori posteriori.

I video, massimo in Full HD (1080p) sia per la fotocamera posteriore che anteriore hanno la stessa resa delle fotografie, quindi non bisogna contarci troppo.

Audio e connettività

Che dire dello speaker di questo rugged? L'altoparlante è posto sul retro in basso, con una qualche criticità nella riproduzione. Non che abbia dei lag, ma è come se generasse un po' di eco, si vede che non è al meglio, mancando di bassi.

Presente il jack da 3.5 mm per poter utilizzare cuffie cablate, con la situazione che migliora, così come con le cuffie Bluetooth.

La connettività è buona, il Bluetooth 5.1 funziona bene, è veloce ed è dotato del codec AAC. Connettività 4G, il segnale è stabile e la ricezione buona, in chiamata nessun problema. Presenti GPS, GLONASS e Galileo che funzionano regolarmente in navigazione. Comoda la presenza dell'NFC per i pagamenti Google Pay.

Software

Qui siamo rimasti soddisfatti. Il software di questo B2021 è sicuramente un punto a favore. Di per sé è Android 10 stock, con anche le patch di sicurezza aggiornate al 5 novembre 2020 (cosa non da non sottovalutare) ed il brand lo cura con accorgimenti tramite update.

Ma non finisce qui, perché tenendo premuto il tasto funzione, parte la F150 Mode, che è sì un tema con i colori del brand (cambiano i contorni delle icone), ma ha anche uno spazio dedicato, come se fossero dei widget, con una serie di “attrezzi” da lavoro come la bussola, il rilevamento del rumore, il compasso, la lente d'ingrandimento, la torcia, il monitoraggio dei passi, orologio full screen e dei rumori di rilevamento.

Batteria

Il grande colpo dell'F150 B2021 in questa recensione. Il modulo da 8000 mAh, con supporto alla ricarica 18 W è la vera killer feature. Con una sola carica, ad uso medio-intenso giocando, navigando in 4G, social, mail cambio celle e tutto ci è durato 3 giorni. Non lo si scaricava neanche a volerlo.

Tante le ore di schermo, almeno 8/9, ma più di tutto il consumo in stand-by è pressoché esiguo, probabilmente grazie anche alla leggerezza del software stock.

Conclusioni – F150 B2021

Che dire quindi, in chiusura di recensione, di questo F150 B2021? Occasione mancata? Non proprio, dato che è economico e ha dei punti positivi. Smartphone di nicchia? Forse, di certo non è per tutti, però ha qualche lato Consumer che serve per rafforzare il complesso.

Fatte queste premesse, è chiaro che display, audio e fotocamera (sebbene migliori con l'aggiornamento), che oggi sono fondamentali per l'utente medio, non siano all'altezza di chi cerca un certo tipo di concretezza. Il prezzo di circa 140€ su AliExpress e Banggood è emblematico, rispetto ad altri rugged non costa troppo e quindi potrebbe essere una soluzione quasi ideale per chi cerca un prodotto del genere ma non a cifre alte.

Il costo diventa poi un punto a favore, se consideriamo che dal 18 al 24 gennaio 2021 è possibile acquistarlo sui due store ad un prezzo sotto i 90€ con Coupon e offerte lampo. Nel frattempo che parta la promozione, potete iniziare ad aggiungerli al carrello e aspettare che parta l'iniziativa.

Non sappiamo quale sarà il futuro di questa start up di Oukitel, ma è chiaro che bisognerà lavorare maggiormente se si vuole arrivare ad inserirsi in un mercato sicuramente non molto ampio, ma con alcuni colossi del genere difficili da scalzare.

