I 5 migliori accessori di Xiaomi YouPin su AliExpress

Nell'articolo di oggi ho deciso di riportare su testo una delle rubriche più amate del nostro canale YouTube, ovvero i migliori accessori di Xiaomi YouPin su AliExpress, al quale seguirà quello relativo ai migliori (e più strani) accessori su AliExpress.

Ho deciso dunque di selezionare 5 gadget interessanti che, complessivamente, potranno essere acquistati con circa 115 euro. Il focus principale è su “Home and Kitchen” ma non mancherà qualche altra chicca per l'esterno.

I migliori accessori di Xiaomi su AliExpress: la classifica del mese

YouPin Eracthin EraClean: sterilizzatore per frigorifero

Dal nome ufficiale un po' contorto e complesso, questo YouPin Eracthin EraClean è uno sterilizzatore portatile pensato per diminuire il deterioramento degli alimenti attraverso l'emissione di particelle di ozono. Infatti, il suo compito sarà di disinfettare ed eliminare odori, microrganismi e altri contaminanti.

Stiamo parlando di una soluzione pratica, portatile e dalla lunga durata. Infine è presente una porta USB Type-C per essere ricaricato.

Dispenser sapone automatico con display

Questo bellissimo dispenser per sapone da muro ha due grandi peculiarità: la prima è potremo dire addio alle pile, in quanto può essere ricaricato attraverso una porta USB Type-C, mentre la seconda è che ha un bel display che ci mostrerà la temperatura in gradi Celsius e Fahrenheit.

Xiaomi HIMO K1 Helmet

Lo Xiaomi HIMO K1 Helmet è il casco ideale per chiunque voglia girare in sicurezza in città (o in qualsiasi altro luogo) con la propria bicicletta elettrica o monopattino elettrico. In realtà i suoi utilizzi sono svariati, ma sembra essere particolarmente indicato per questi due mezzi.

Qual è la sua peculiarità? Ha una comodissima visiera che ci consentirà di proteggerci da moschini e insetti vari. Non costa molto, è comodo ed è Xiaomi…cosa volere di più?

Spazzola elettrica YouPin per WC

Per quanto sia un prodotto particolare e quasi buffo, questa spazzola elettrica YouPin per WC è una delle cose più comode e geniali che abbiano mai inventato. Infatti, oltre a ruotare premendo un semplice pulsante, questa possiede anche dei raggi UV che sterilizzano la testa in silicone.

Jeeback G2 massaggiatore elettrico

Se c'è un aspetto negativo dello smart working è che questo ci ha costretti a stare per più ore di fronte ad un PC senza una sedia da ufficio adeguata. Questo può causare dolori alla cervicale o alla schiena ed è proprio qui che interviene il Jeeback G2 (che tra l'altro abbiamo recensito).

Infatti, questo massaggiatore elettrico andrà applicato al collo e tramite l'applicazione Mi Home potremo far partire il massaggio desiderato, permettendoci di alleviare diversi fastidi come tensione eccessiva nei muscoli del collo, cattiva circolazione sanguigna, vertigini e mal di testa.

I migliori accessori di Xiaomi YouPin di Gennaio

Cari lettori e care lettrici, per questa volta è tutto. Infatti, questi erano i migliori 5 gadget di Xiaomi YouPin il mese di Gennaio, ma cercheremo di portarvi nuove classifiche al più presto. Vi aspetto qui sotto nei commenti qualora abbiate suggerimenti sui prossimi accessori da trattare.

