OnePlus 6 e 6T ricevono la OxygenOS 10.3.8 con le patch di gennaio

Mentre aspettiamo l'arrivo della nuova OxygenOS 11 – il rilascio per la versione beta dedicata alla serie 7 è già cominciato – la compagnia cinese ha dato il via al roll out della nuova OxygenOS 10.3.8 dedicata a OnePlus 6 e 6T, con le ultime patch di sicurezza ed altre piccole migliorie.

Rilasciata la OxygenOS 10.3.8 su OnePlus 6 e 6T: ecco quali sono le novità

Oltre alle patch di gennaio 2021 il nuovo aggiornamento porta con sé anche un update per il pacchetto GMS. Di seguito trovate il changelog completo della OxygenOS 10.3.8 per OnePlus 6 e 6T, con le varie novità introdotte.

Sistema MemberShip aggiornato a 1.2.0.2 Patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2021 Pacchetto GMS aggiornato a settembre 2020

OP Store Un modo intuitivo e conveniente per gestire l'account OnePlus, ottenere supporto, scoprire vantaggi esclusivi riservati ai membri e acquistare prodotti OP (può essere disinstallato)



OxygenOS 10.3.8 – Download

Il roll-out della nuova versione della OxygenOS per OnePlus 6 e 6T è già partito da alcune ore. Entrambi i firmware sono già disponibili (in versione Global) e trovate i link al download nell'articolo dedicato linkato in basso.

Scarica la nuova OxygenOS per OP6 e 6T

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu