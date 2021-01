Nuova svolta nell'area dirigenziale di Huawei. Il colosso cinese infatti, nella figura del fondatore Ren Zhengfei, ha promosso Richard Yu in due settori chiave dell'universo Huawei, cioè Cloud e AI.

Non solo Consumer Business: Richard Yu Presidente Cloud e AI di Huawei

In queste ore, Yu Chengdong (nome cinese di Richard Yu) è stato nominato nuovo Presidente del settore Cloud ma anche del settore AI Business, che quindi si occuperà di storage digitale, visione artificiale e server. Questo mette il Dirigente in una posizione di influenza non indifferente in 2 dei 4 settori chiave di Huawei. Scelta dettata dal comunque ottimo lavoro svolto in questi anni.

Questa mossa di Huawei però non fa altro che alimentare dei dubbi: perché Richard Yu si è spostato dal settore Consumer (quindi smartphone) a quello Cloud e AI, su cui l'azienda sta effettivamente investendo in maniera concreta? La risposta potrebbe essere l'ormai smentita cessione del dipartimento smartphone, ma anche che la compagnia si voglia dotare di nuove figure dirigenziali.

Sicuramente, nelle prossime settimane, capiremo cosa voglia dire questo tipo di posizione da parte del brand, che in ogni caso rinnova la stima ad una delle figure chiave degli ultimi anni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu