Mentre gli occhi degli appassionati del gaming mobile sono tutti rivolti al fratello Red Magic 6, inizia già a venire fuori qualche dettaglio in merito a Nubia Z. Il top gamma del brand di Ni Fei comincia a fare capolino nelle prime certificazioni, oltre alle prime specifiche.

Nubia Z: cosa sappiamo su specifiche, prezzo e uscita

Hardware

Se del design non si conosce praticamente nulla in merito a Nubia Z, sappiamo per certo che il nuovo top gamma del brand sarà dotato del chipset Snapdragon 888 con tutto quello che ne concerne, quindi anche la GPU Adreno 660 e l'architettura Kryo 680. Per il resto, tutto quello che sappiamo ad oggi dell'hardware è la ricarica rapida da 66 W, notizia arrivata dalla certificazione 3C, riferito al modello NX669J che non dovrebbe essere appunto Red Magic 6 (che ne supporta una da 120 W).

Data di uscita e presunto prezzo

Altro dettaglio ancora avvolto nel mistero è il periodo d'uscita del prossimo Nubia Z, che potrebbe essere presentato nel Q2 2021 (quindi tra aprile e giugno) ma potrebbe anche essere anticipato in concomitanza di Red Magic 6, mentre per il prezzo potrebbe essere non troppo dissimile dal precedente Z20, arrivato in Italia giusto un anno fa a 499€. Insomma, come dicono i primi poster del brand, restate sintonizzati.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu