Codice sconto Honor Router 3 Wi-Fi 6+

Dopo un debutto scoppiettante in patria, la prima soluzione Wi-Fi 6 targata Honor è arrivata in Italia a luglio, mostrandosi fin da subito interessante sia per caratteristiche che per le varie iniziative promozionali. In occasione del Black Friday Honor Router 3 Wi-Fi 6+ è sceso ad un prezzo super, ma oggi ritorna in offerta lampo ad una cifra davvero niente male (senza la necessità di inserire un codice sconto), tramite lo store ufficiale HiHonor.

Honor Router 3 Wi-Fi 6+ è in offerta sullo store ufficiale, con tanto di spedizione gratis

Protagonista anche del nostro editoriale di alcuni giorni fa dedicato proprio allo standard di rete, Honor Router 3 si è rivelato un dispositivo di tutto rispetto sia per quanto riguarda le performance del Wi-Fi 6 che in termini di design e stile. Elegante, compatto e caratterizzato da una candida colorazione bianca, il router si integra bene in qualsiasi ambiente grazie al suo tocco minimale. Equipaggiato con una soluzione Gigahome dual-core da 1.2 GHz e dotato di supporto alla tecnologia OFDMA, il terminale offre anche configurazione e controllo tramite l'app Huawei AI Life, per la massima comodità.

Se siete in cerca di un router Wi-Fi 6+ in offerta, allora Honor Router 3 potrebbe fare al caso vostro visto il prezzo invitante a cui viene proposto dallo store ufficiale del brand (39.9€), con tanto di spedizione gratuita e senza la necessità di inserire alcun codice sconto (la promo è già applicata). Qui sotto trovate il link all'acquisto.

