In questi giorni più freddi ma sicuramente più difficili per la mobilità regolare, è sempre bello potersi spostare con un mezzo elettrico in tutta tranquillità. Quindi, una bici elettrica Fat Bike come la FIIDO D11 in offerta al minimo storico con codice sconto su Geekbuying è sicuramente l'ideale, soprattutto con spedizione da Europa gratis.

FIIDO D11: la bici elettrica potente, leggera ed ergonomica al minimo storico in offerta con Coupon

Com'è strutturata questa Fat Bike? La bici elettrica FIIDO D11 in offerta con codice sconto, come possiamo notare dalla recensione, è un prodotto dalle forme moderne e dalla struttura leggera, in effetti pesa solo 13 kg, ma non per questo meno potente e capace in termini di peso. Infatti, grazie al motore da 250 W e alla batteria da 36 V 11 Ah è in grado di arrivare a quasi 100 km di autonomia.

In più, la D11 si snoda in tre modalità di pedalata, che fanno da quella normale a quella full electric, con varie velocità con un massimo di 25 km/h. Presente il cambio Shimano a 7 rapporti, una luce anteriore LED e pneumatici da 20″. Oltretutto è pieghevole e compatta, quindi potrete poggiarla praticamente ovunque.

La bici elettrica Fat Bike FIIDO D11 va quindi in offerta al prezzo minimo storico di 764.39€, grazie al codice sconto di Geekbuying e la spedizione da Europa gratis. Davvero ottimo, considerando che è un prodotto relativamente nuovo sul mercato. Nel caso voleste poi un pacchetto completo, la bici è in bundle con antifurto Bluetooth e parafango anteriore e posteriore a 797.99€ sempre con spedita da Europa gratis.

Se non visualizzate correttamente il box in basso – contenente il link all'acquisto e il coupon dedicato – provate a disattivare AdBlock.