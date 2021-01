Fin dal suo debutto CHUWI Lapbook Pro (qui trovate la nostra recensione) si è ritagliato un posto nel cuore degli appassionati di tecnologia cinese, grazie al rapporto qualità/prezzo davvero niente male; e ora il terminale scende al prezzo minimo storico, diventando ancora più appetibile grazie a questo codice sconto dedicato.

CHUWI Lapbook Pro: il notebook low cost è in offerta con codice sconto

Prima di lanciarci nelle offerte dedicate ai notebook cinesi e al codice sconto per CHUWI Lapbook Pro è bene procedere con il solito ripasso. Il dispositivo monta un pannello da 14.1″ Full HD con cornici ottimizzate (ed arrotondate); il design è caratterizzato da linee eleganti mentre dimensioni e peso lo rendono adatto da portare in giro senza ingombro. A muovere il terminale troviamo il processore Intel N4100, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. La parte grafica è affidata alla scheda UHD Graphics 600 di Intel. La batteria è un'unità da 37 Wh e non manca il supporto all'espansione per l'SSD di tipo M.2.

In basso trovate il link all'acquisto per il notebook CHUWI Lapbook Pro, insieme al codice sconto da utilizzare.

