A distanza di alcuni mesi dall'evento di lancio in patria, Realme X7 Pro è pronto a varcare i confini del paese per debuttare anche in versione Global. Dopo varie indiscrezioni, notizie e certificazioni – tra cui quella dell'ente NBTC con la sigla RMX2121 – finalmente ecco arrivare nuove conferme ufficiali da parte dell'azienda sulla versione internazionale del dispositivo, con tanto di una data per il primo passo al di fuori della Cina.

Aggiornamento 11/12: il modello X7 Pro Global è pronto al lancio internazionale e l'azienda conferma il giorno del debutto. Trovate tutti i dettagli a fine articolo, nella sezione dedicata a “Prezzo e data d'uscita”.

Realme X7 e X7 Pro Global in arrivo: tutto quello che sappiamo

Tutte le certificazioni

Nei mesi passati Realme X7 Pro è entrato a far parte del database dell'NBTC, ente certificativo della Thailandia: si tratta del primo avvistamento dello smartphone nella sua incarnazione “internazionale”, fuori dai confini della Cina. Anche in questo caso il dispositivo arriva con il supporto al 5G, ma il documento non rivela dettagli in merito alle specifiche. Visto che lo smartphone è stato certificato con la stessa sigla utilizzata in patria è probabile che non vedremo alcuna modifica e manterrà la stessa scheda tecnica.

Il debutto in Thailandia apre le porte anche ad una presunta variante Global, anche se è bene precisare che si tratta esclusivamente di un'ipotesi. Il fatto che Realme X7 Pro sia uscito fuori dalla Cina è un buon segno, ma il lancio nel paese non significa automaticamente che sia previsto anche un debutto in Europa.

1 di 3

Comunque – nonostante sia sempre meglio partire cauti – siamo ottimisti per quanto riguarda l'arrivo di Realme X7 Pro Global in Europa. Se la prima certificazione faceva riferimento al mercato thailandese, la seconda riguarda l'approvazione a Taiwan, paese che spesso funge da apripista per versioni Global in arrivo anche da noi.

Allo stato attuale, il brand è partito alla carica in Europa (e in Italia) con i nuovi modelli della serie 7 (qui trovate la nostra recensione completa della versione Pro). Nonostante ciò non è da escludere l'arrivo di ulteriori aggiunte per la fascia media.

E infatti, ecco una nuova certificazione, questa volta molto importante perché di tratta di quella dell'ente certificativo indiano BIS. Questo documento, in termini di tempistiche, ci inizia a dare un'idea su quale periodo vedremo la versione non cinese del mid-top range. Considerando che è il documento è stato approvato a metà novembre, ci sono serie possibilità di vederlo sul mercato per il mese di gennaio.

Tutte le specifiche

In merito alle specifiche di Realme X7 Pro, il device monta il chipset MediaTek Dimensity 1000+ ed è equipaggiato con un pannello AMOLED da 6.55″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz ed un punch hole per la selfie camera da 32 MP. L'autonomia è affidata ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica ultra rapida da 65W mentre il comparto fotografico offre una Quad Camera da 64 MP con sensore IMX686, grandangolo e macro. Che ne pensate di questo smartphone? Vorreste vederlo anche da noi?

Il CEO di Realme “conferma” il lancio in India

Do you want me to launch X7 & X7 Pro in India?#BuildingTheX — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) October 15, 2020

Madhav Sheth, CEO di Realme, ha postato su Twitter una breve frase che lascia intendere che l'annuncio di Realme X7 e X7 Pro è sempre più vicino. Nello specifico, il CEO di Realme ha anche confermato che a bordo di questi due device troverà spazio un SoC MediaTek, proprio come le varianti cinesi.

What do you guys think about MediaTek Dimensity processor? #BuildingTheX — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) October 15, 2020

Ricordiamo infatti che il modello X7 Pro è mosso dal chipset MediaTek Dimensity 1000+ 5G mentre il fratello minore arriva con il Dimensity 800U. Quasi sicuramente anche le versioni internazionali seguiranno queste specifiche.

Realme X7 e X7 Pro Global: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita | Aggiornamento 11/12

We were the first to introduce 5G smartphones in India with #realmeX50Pro. Now our plan is to democratize 5G technology in 2021 starting with the launch of #realmeX7 series & then bring it to more devices. #DareToLeap with us as #realme gets ready to be the 5G leader. — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) November 13, 2020

Dopo un periodo di silenzio dovuto anche ad altri progetti di Realme, il CEO India ed Europa del brand, Madhav Sheth, è tornato a parlare dell'approdo Global per Realme X7 e X7 Pro, definendo che i due dispositivi medio gamma 5G partiranno dall'India nel 2021, in un processo di “democratizzazione” della nuova tecnologia di connessione.

1 di 2

La divisione taiwanese di Realme ha anticipato il debutto del modello X7 Pro Global con un teaser decisamente esplicito. Non viene ancora definita una data di presentazione, ma è ormai certo che il lancio è dietro l'angolo. Diverse sono le cose per la Thailandia, dove la divisione locale di Realme ha confermato il debutto per il 17 dicembre (del modello Pro, non sappiamo se ci sarà anche la variante standard). Si tratterà quindi del primo avvistamento dello smartphone fuori dai confini cinesi. Ci accoderemo anche noi oppure nel caso dell'Europa si slitterà al 2021 (similmente all'India)?

Al momento non abbiamo una risposta a questa domanda, anche se comunque il lancio europeo dovrebbe essere certo. Durante IFA 2020 la stessa compagnia ha svelato i modelli della serie X7 tra i piani per i mid-range in arrivo alle nostre latitudini, quindi resta solo da vedere quando arriveranno.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu