Xiaomi, Redmi e MediaTek preparano il rivale di Realme 7

Anche se Xiaomi, in particolar modo Redmi, rimane la “regina” della fascia medio/bassa, la competizione sta diventando sempre più pressante. Se prima Huawei ed Honor erano il principale competitor, adesso possiamo affermare che lo siano OPPO e Realme. Brand e sub-brand si stanno sfidando a colpi di smartphone per ritagliarsi una fetta di mercato quanto più grande possibile. E come Redmi con OPPO, Realme si concentra sull'alzare l'asticella quando si guarda al rapporto qualità/prezzo.

Un nuovo mid-range Xiaomi Redmi è in lavorazione: ecco tutto quello che sappiamo

Ci siamo lasciati alle spalle le famiglie Redmi 9 e Note 9, pertanto siamo curiosi di vedere quali novità ci attenderanno in questi prossimi mesi del 2021. Una di queste è ancora senza nome, ma ci viene fatto sapere che Redmi sta lavorando ad uno smartphone con MediaTek Helio G95. Si indicano ben tre sigle e nomi in codice: K7B, K7BL e K7BN, rispettivamente “secret“, “maltose” e “rosemary“. Nomi differenti che però corrisponderebbero allo stesso smartphone e firmware, pertanto ipotizzo che indicheranno le varianti geografiche, magari per Cina, India ed Europa.

La presenza di questo specifico SoC MediaTek non può che farci pensare a Realme 7 e a Narzo 20 Pro, ad oggi gli unici smartphone a montarlo. È un SoC prodotto a 12 nm, con CPU octa-core Cortex-A76-A55 (2 x 2,05 GHz + 6 x 2,05 GHz) e GPU ARM Mali-G76 MC4 a 900 MHz. Inoltre, il rumor riporta anche la presenza di una tripla fotocamera con primario da 64 MP Samsung S5KGW2, grandangolare e sensore per la profondità.

