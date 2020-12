Molto spesso le aziende tendono a differenziare la propria offerta in maniera piuttosto capillare. Non solo per quanto riguarda il mercato degli smartphone ma anche in merito a tutti gli altri settori. Tra queste, dunque, troviamo sicuramente anche Realme che da diverso tempo ha cominciato a produrre anche altri interessanti accessori, come le cuffie Bluetooth, espandendo il suo ecosistema a più non posso. Tra queste anche le ultime Buds Air Pro, uscite poco tempo fa e dotate di tecnologia ANC. Le cuffie TWS ritornano oggi in una veste rinnovata, con il nome di Realme Buds Air Pro Master Edition: ecco tutti i dettagli, che cosa cambia ed il prezzo di vendita.

Realme Buds Air Pro Master Edition ufficiali: le cuffie TWS ANC debuttano in versione speciale

Design e caratteristiche

Le cuffie Realme Buds Air Pro Master Edition rappresentano il primo prodotto non telefonico del brand ad arrivare in questa particolare edizione ed hanno debuttato oggi, 23 dicembre, insieme all'indossabile Realme Watch S Pro. Tuttavia questa volta si tratta di un'edizione Master “meno complicata”, caratterizzata da un'inedita colorazione argento con una finitura lucida (che andrà ad affiancarsi alle versioni standard Black e White) e progettate da Jose Levy.

In termini di specifiche tutto resta essenzialmente identico al modello standard e l'unica novità è rappresentata dalla colorazione New Wave Silver.

Specifiche e ANC

Parlando di specifiche, proprio come le Buds Air Pro abbiamo un chip S1 da 28 mm con funzioni dedicate al gaming per ridurre la latenza, due microfoni per la cancellazione del rumore ambientale (interni ed esterni) in aggiunta alla modulo per la cancellazione del rumore ANC, fino a 35 dB. Il case ospita una batteria da 486 mAh e non mancano comandi vocali, controlli touch e la certificazione IPX4.

Realme Buds Air Pro Master Edition ufficiali: prezzo e disponibilità

Il prezzo delle cuffie TWS ANC Realme Buds Air Pro Master Edition è di circa 55€ al cambio attuale, ovvero 4.999 rupie. Gli auricolari sono stati lanciati in India e le vendite partiranno dal prossimo 8 gennaio 2021: al momento non è dato di sapere se si tratterà di un'esclusiva per il paese oppure arriveranno anche in altri mercati.

