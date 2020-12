A seguito dell'ultima versione 7.2, che ha portato tante novità (soprattutto per i messaggi), l'app di messaggistica Telegram riceve un nuovo aggiornamento, arrivato alla 7.3. Scopriamo quindi tutte le novità di questo update, che introduce una funzione fondamentale, oltre a tante chicche interessanti.

Telegram si aggiorna: tutte le novità della nuova versione per Android e iOS

Telegram 7.3 diventa l'alternativa a Zoom, Discord, Meet e Skype con la chat vocale di gruppo

Prima e importantissima implementazione nell'aggiornamento a Telegram 7.3 è sicuramente l'introduzione alla chat vocale di gruppo, che non solo cambia il modo di concepire l'app, ma che ora va in diretta competizione con colossi come Zoom, Discord, Meet e Skype. Infatti, è possibile rendere la conversazione di gruppo una conference call on-off. Inoltre, è possibile ora avviare questo tipo di chat in ogni gruppo in cui si è amministratore, quindi potreste ottenere una conversazione vocale con migliaia di partecipanti. Ovviamente, c'è anche la possibilità di regolare il numero di partecipanti con gli strumenti di amministrazione flessibili.

Archivio su Scheda SD

Seconda implementazione dell'aggiornamento a Telegram 7.3 è la possibilità di creare un archivio di memoria su Scheda SD per i dati dell'app di messaggistica (ovviamente è prettamente rivolto agli utenti Android).

Miglioramenti dell'editing

Come sempre, Telegram tiene molto all'editing di foto e video delle proprie chat e introduce la modifica della foto inviata al fine di aggiungere effetti, disegni o sticker senza poi doverla inviare di nuovo. In più, è possibile visualizzare quanti caratteri rimangono prima di raggiungere il limite quando modifichi i messaggi e le didascalie.

Contorni degli sticker

Sempre con gli sticker è ora possibile scaricarli più velocemente su Telegram ed ora è possibile vedere i loro contorni brillanti mentre vengono caricati.

Nuove animazioni

La versione 7.3 di Telegram porta ora ad avere animazioni più fluide quando si tocca il tasto “Nuovo Messaggio“, quando si apre il profilo utente o si gestiscono le cartelle chat. Inoltre, è possibile vedere le animazioni dei numeri cambiare nei contatori di messaggi nella lista chat, nelle cartelle o nei media condivisi.

Altre emoji animate

Inviando singolarmente determinate emoji, gli utenti Telegram possono ora vedere nuove sequenze animate dedicate proprio a queste ultime.

Dove scaricare Telegram 7.3

L'aggiornamento dell'app è attualmente disponibile al download per tutti gli utenti Android, iOS, iPadOS (in basso trovate entrambi i link agli store).

Telegram Android | Play Store | Download

Telegram iOS/iPadOS | App Store | Download

