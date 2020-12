A pochi mesi dall'uscita dal primo Watch, che può essere considerato un'ottima alternativa smartwatch low cost come spieghiamo nella nostra recensione, l'azienda asiatica ha presentato a novembre il nuovo modello Watch S (ufficiale anche in Italia), dispositivo dal quadrante circolare e più mirato allo sport. Ma si tratta di un indossabile destinato a non rimanere solo a lungo dato che l'azienda ha già confermato design e prime caratteristiche di Realme Watch S Pro, in dirittura d'arrivo a stretto giro.

Aggiornamento 19/12: un leak ci svela tutte le specifiche e le caratteristiche del modello S Pro. Trovate tutti i dettagli qui sotto, nella sezione dedicata. Inoltre a fine articolo sono presenti le novità sul presunto prezzo di vendita.

Realme Watch S Pro: tutto quello che sappiamo del nuovo smartwatch

Specifiche e caratteristiche | Aggiornamento 19/12

Quelle che vedete in alto sono le prime immagini dal vivo fornite dall'ente FCC, ci troviamo davanti ad uno sportwatch a tutti gli effetti. Infatti, Realme Watch S Pro è un wearable, stando alle sue specifiche, pensato proprio per lo sport e l'attività motoria. Con il suo display AMOLED da 1.39″ (454 x 454 pixel), la sua batteria da 420 mAh ed il suo peso leggero da 63.5 grammi, è l'ideale per questo tipo di azioni. Ovviamente, il monitoraggio supporta i passi giornalieri, la distanza, le calorie ed il battito cardiaco, anche in modalità dinamica. Esso sarà inoltre in grado di rilevare il tipo di attività che si sta svolgendo automaticamente, oltre che monitorare il sonno.

A Realme Watch S Pro non mancheranno poi il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue SpO2, il controllo remoto della musica e della fotocamera dello smartphone. In più, è possibile ricevere notifiche sia di chiamata e app di messaggistica, oltre che per ritrovare il telefono. Presenti anche GPS, GLONASS, accelerometro e giroscopio.

Here are the specifications and features of the Realme Watch S Pro.#realme #RealmeWatchSPro pic.twitter.com/l7sbUtLRUv — Mukul Sharma (@stufflistings) December 18, 2020

Il leaker Mukul Sharma ha riassunto tutte le caratteristiche del dispositivo nell'immagine che vedete in alto, con alcune piccole aggiunte. L'indossabile offrirà fino a 15 modalità sportive, il supporto al oltre 100 watch faces ed avrà una cassa in acciaio. In termini di autonomia si parla di circa 14 giorni di utilizzo.

Render, immagini e differenze tra le due versioni

Dopo le foto dal vivo in sede di certificazione, abbiamo i render ufficiali che immortalano Realme Watch S Pro a confronto con il fratello minore Watch S. È ancora presto per delineare quali differenze ci siano, anche perché appare probabile che la maggior parte di esse siano concentrate all'interno.

Realme Watch S – che ben conosciamo essendo già stato ufficializzato – sfoggia un look più slim e sportivo, mentre Watch S Pro ha un aspetto leggermente più classico, con una ghiera numerata attorno al display. In entrambi i casi, comunque, abbiamo uno schermo rotondo e due tasti sul versante destro della scocca.

Have a look at the Stylish New Pro in town. realme's First Premium & High-end Smartwatch looks super trendy, doesn't it? Share your thoughts with me using #MeetTheProTrendsetters.#realme pic.twitter.com/i0ARnZ6qkK — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) December 9, 2020

Il CEO di Realme ha anche pubblicato uno scatto dal vivo del dispositivo al suo polso, confermando ancora una volta il design. A parte la differenza di stile tra il modello Pro e quello standard è molto probabile che la variante superiore sia dotata di GPS e NFC, due feature mancanti dall'indossabile lanciato a novembre.

Realme Watch S Pro: data di presentazione ed indiscrezioni sul prezzo | Aggiornamento 19/12

There's a new trendsetter in town, are you guys ready to meet the Pro? Stay tuned, will reveal more details here soon.#MeetTheProTrendsetters pic.twitter.com/KVOE6NrPjP — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) December 10, 2020

Dopo il primissimo teaser che vedete in alto, infine la data di presentazione di Realme Watch S Pro è stata svelata dal CEO del brand, anche se al momento il lancio è atteso in India e ancora non sappiamo se e quando arriverà anche alle nostre latitudini. L'evento è fissato per il 23 dicembre e non sarà l'unico prodotto ad essere presentato.

I had promised you guys that #realme will be much more than a smartphone brand for you. It will be an integral part of your Tech-Lifestyle & here I am presenting to you our latest offerings – #MeetTheProTrendsetters #realmeWatchSseries. Launching on 23rd Dec, 12:30PM IST. pic.twitter.com/gpgojnPjjm — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) December 13, 2020

Il video, infatti, rivela anche il lancio delle cuffie TWS Buds Air Pro Master Edition (di cui qui trovate tutte le indiscrezioni). Per ora non è dato di sapere se ci saranno differenze in termini di hardware ma parte che i nuovi auricolari saranno caratterizzati da un'inedita colorazione argento con finitura lucida.

🚨📣Exclusive -The Price of #realmeWatchSseries Realme Watch S Pro The 🔴Retail Box Price is – Rs 12,999 Expect the selling price – Rs 10,999 /9,999. AND Realme Watch S

The 🔴Retail Box Price of is – Rs 7,999 Expected selling price – Rs 5,999 /6,999 🔃 Please ReTweet 🙏 pic.twitter.com/GT40oqHRoQ — Gadgetsdata(Debayan Roy) (@Gadgetsdata) December 18, 2020

Per quanto riguarda invece il prezzo di vendita di Realme Watch S Pro, un nuovo leak riporta la cifra di 144€ al cambio (ossia 12.999 rupie). Tuttavia l'insider si aspetta una cifra lancio – presumibilmente in offerta – intorno ai 120/110€ al cambio attuale (10.999/9.999 rupie indiane).

