Codice sconto UMIDIGI A9 Pro

Dopo il debutto ufficiale a settembre, UMIDIGI A9 Pro scende di prezzo grazie a questa offerta lampo sullo store Banggood: lo smartphone low budget offre un termometro a infrarossi integrato direttamente nel modulo fotografico, una caratteristica da non sottovalutare e che può rivelarsi utile in molteplici occasioni.

UMIDIGI A9 Pro con termometro a infrarossi scende di prezzo grazie a questa offerta lampo

Equipaggiato con un chipset MediaTek Helio P60 con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, UMIDIGI A9 Pro offre un display Full HD+ da 6.3″ con notch a goccia ed una selfie camera da 24 MP. La vera chicca, ovviamente, è posizionata sul retro dove trova spazio – oltre al lettore d'impronte – una Quad Camera da 48 + 16 + 5 + 5 MP. All'interno del modulo è presente anche un pratico termometro a infrarossi, soluzione che non ha bisogno di un contatto per rilevare la temperatura. Inoltre il software offre anche una scorciatoia per attivare la feature in un lampo.

Lo smartphone low budget con termometro a infrarossi UMIDIGI A9 Pro è in offerta lampo su Banggood: non sarà necessario inserire un codice sconto, ma troverete il dispositivo già in promo nella pagina dedicata, disponibile tramite il box qui sotto. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu