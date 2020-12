Fra tutti i bug riscontrati dagli utenti su MIUI 11 e MIUI 12, uno dei più strani e fastidiosi per gli smartphone Xiaomi è quello dello schermo giallo. Inizialmente riscontrato su una ristretta cerchia di modelli, anche i possessori di POCO X3 NFC sono incorsi in questa anomalia software. Se anche voi avete uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO e vi è toccata la stessa sorte, ecco un semplice e rapido metodo per risolvere il problema della comparsa dello schermo giallo.

Problemi di schermo giallo sul vostro Xiaomi? Ecco il metodo per risolvere

Fortunatamente (per così dire), il bug dello schermo giallo su Xiaomi è relativo esclusivamente ad uno specifico contesto, ovvero la navigazione web mediante Google Chrome. A quanto pare c'è un qualche tipo di incompatibilità fra il browser Google e la MIUI, visto che lo stesso problema non pare comparire con smartphone di altri produttori. Nell'attesa che possa essere rilasciato un bug fix da parte di Google o Xiaomi, e se non aveste risolto utilizzando questo metodo precedentemente illustrato, ecco come potete ovviare.

Aprite Google Chrome Digitate “chrome://flags” all'interno della barra di ricerca in alto Nella schermata successiva cercate la voce “Dynamic color gamut“ Cambiate l'opzione da “Default” a “Disabled“ Cliccate in basso a destra su “Relaunch” per riavviare lo smartphone

Una volta che avrete riavviato Chrome, il bug dello schermo giallo dovrebbe scomparire dal vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO. In caso contrario, dovrete attendere un ulteriore metodo alternativo oppure il succitato bug fix.

