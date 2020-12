OPPO Reno 5 Pro+ sarà un top di gamma: ecco i primi benchmark

Pochi giorni fa sono stati presentati Reno 5 e Reno 5 Pro, ma per OPPO Reno 5 Pro+ bisognerà ancora attendere. In conclusione all'evento di presentazione, i capi dell'azienda hanno affermato che il suo lancio sul mercato avverrà il 24 dicembre. Durante l'evento non sono stati dati molti dettagli sulla scheda tecnica che lo comporrà, anche se ci sono state numerose indiscrezioni sulle sue specifiche. E adesso a corroborare i dati in nostro possesso c'è anche un benchmark spuntato nel database di GeekBench.

LEGGI ANCHE:

OPPO brevetta un bizzarro pieghevole a blocchi snodabili, ecco le immagini

OPPO Reno 5 Pro+ sarà paragonabile ad un top di gamma, con specifiche al top

Con nome in codice PDRM00, OPPO Reno 5 Pro+ sarà considerabile un top di gamma, almeno sul piano tecnico. La piattaforma hardware che traspare dal benchmark è quella dello Snapdragon 865 di Qualcomm. Per quanto l'attenzione si sia spostata tutta sul nuovissimo Snapdragon 888, stiamo comunque parlando del SoC che muove la quasi totalità degli attuali top di gamma. Sempre seguendo le specifiche listate su GeekBench, troviamo anche 8 GB di RAM, così come Android 11.

Appuntamento al 24 dicembre, quindi, per scoprire più nel dettaglio di che pasta sarà fatto OPPO Reno 5 Pro+ e a che prezzo sarà proposto. Ricordiamo che dovrebbe avere dalla sua uno schermo AMOLED da 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz, batteria da 4.500 mAh con ricarica a 65W (in dimensioni di 159,9 x 72,5 x 7,99 mm per 184 g) ed un comparto fotografico da 50+16+13+2 MP con Sony IMX766, grandangolo, teleobiettivo periscopiale e selfie camera da 32 MP. Fra l'altro, dovrebbe essere il primo a portare il trend dell'elettrocromia sul mercato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu