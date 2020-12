La velocità oggi sembra essere un elemento portante della nostra vita. Di conseguenza, anche la tecnologia segue questo “leit motiv“, soprattutto negli accessori come le cuffie wireless. Ma non tutti i produttori prediligono la connessione fulminea dei propri auricolari TWS Bluetooth, ma piuttosto si concentrano su qualità audio e stabilità di connessione, come nel caso di 1More, che punta sempre di più ad ottenere una fedeltà acustica eccellente.

E proprio i 1More PistonBuds sembrano essere gli auricolari TWS in-ear che rispecchiano di più questa filosofia, come vi raccontiamo nella nostra recensione.

Recensione 1More PistonBuds: auricolari TWS in-ear concreti con un “ma”

Contenuto della confezione

Sostanzialmente diversa rispetto ai prodotti di fascia alta dello stesso brand, la confezione delle 1More Pistonbuds si presenta minimale ma comunque completa.

Dato che oltre agli auricolari TWS ed al case (leggerissimo), troviamo gommini di misure diverse dato che sono in-ear, il cavo USB Type-C e la manualistica, da dire esaustiva e multilingue come ci ha abituato 1More.

Design e Materiali

Chi scrive la recensione ha apprezzato molto il design e i materiali costruttivi di questi auricolari TWS in-ear 1More PistonBuds. Questo perché, sebbene in policarbonato puro, sono opachi e belli da vedere, è una “plastica” premium e si nota. Per quello che costano, difficile fare un lavoro migliore.

Tornando al design, effettivamente hanno quel qualcosa di diverso rispetto ai modelli ormai presenti in larga scala sul mercato. Del resto, la serie Piston si è sempre distinta per essere anche bella da vedere. E c'è da dire che le PistonBuds sono davvero comode da indossare proprio per questo, dato che hanno una conformazione ideale per il padiglione auricolare.

Funzioni Smart

Qui forse non siamo proprio entusiasti. Non perché le funzioni touch non siano utili o perché funzionino male, ma non sono rapidissime. La funzione avviene diciamo 7 volte su 10, purtroppo questo penalizza un po' gli auricolari TWS di 1More. Le PistonBuds però hanno anche il richiamo all'assistente vocale e si sente distintamente (anche se pare favorire Siri rispetto a Google Assistant, più che altro su iOS è più immediato).

E vediamo al pairing. Nota dolente? Eccesso di fretta da parte dell'utente? Sta di fatto che le 1More PistonBuds se la prendono comoda, nel senso che per il pairing ci vuole più dei soli 2-3 secondi, diciamo 7. Fatto questo però, credeteci, sono tra le più stabili provate in questa fascia di presto e anche a distanze che potremmo definire considerevoli. Manca purtroppo l'aptX, anche qui si favorisce Apple perché presenti solo i codec AAC e SBC. Non male, ma oggi Qualcomm Snapdragon è un fattore.

Quanto all'app, poco da fare, è come se non ci fosse. O meglio, per Android c'è, ma ha funzioni troppo basilari, non si può settare ad esempio a quale auricolare destinare i controlli touch, sebbene abbiano il plus dell'aggiornamento software delle cuffie wireless.

Qualità Audio – 1More PistonBuds

Giungiamo, come sempre, al fulcro di tutta la recensione ed è qui che gli auricolari TWS 1More PistonBuds se la giocano molto bene. Dove? Nella qualità audio musicale sicuramente, ma nelle chiamate sono davvero egregi. Ci sentono distintamente e sentiamo distintamente, con felice sorpresa dall'altra parte (non succede spesso a questo prezzo).

Sia su Android che su iOS si sentono bene e sono molto concrete sia nei bassi che negli alti, con il giusto equilibrio nei medi. Insomma, senza dubbio 1More ha lavorato molto bene nel comparto fondamentale. Altra nota a favore: ci isolano a livello di cancellazione del rumore, senza necessitare di ANC, cosa da non sottovalutare.

Ecco la scheda tecnica completa degli auricolari wireless 1More PistonBuds:

Bluetooth 5.0 compatibile con i protocolli BLE/HSP/HFP / AVRCP / A2DP ;

compatibile con i protocolli / / ; 4 microfoni dotati di noise cancelling e algoritmo DNN ;

; Tecnologia TrueWireless Stereo Plus ;

; codec AAC e SBC ;

; Distanza di trasmissione di 10 metri;

Certificazione IPX4 ;

; Driver da 7 mm in grafene dinamico;

Impedenza di 16Ω;

Dimensioni del case: 70.6 x 25.7 x 36.8 mm;

Peso netto delle cuffie: circa 4.2 grammi;

Peso netto del case: circa 43.3 grammi;

Batteria delle cuffie 55 mAh;

Batteria del case 535 mAh.

Autonomia della batteria

Buona l'autonomia, i PistonBuds non sono dei campioni in batteria ma fanno il loro. 3.5 ore di ascolto le si compie e con il case si estendono praticamente a tutta la giornata. Si riesce tranquillamente a stare in video call per molto tempo, però ad un certo punto, per loro natura, hanno bisogno di essere ricaricati.

Se ci saremmo aspettati di più? Considerando il prezzo forse no, però abbiamo visto sicuramente di meglio.

Prezzo di vendita – 1More PistonBuds

E siamo giunti al prezzo degli auricolari TWS 1More PistonBuds, che è giusto definirlo inquadrato. Per quello che fanno, pagarle 49.99€ di listino o anche con un piccolo sconto (con il Coupon al checkout su ∫ fino al 24 Dicembre 2020) è giusto, né troppo alto né troppo basso, che tra l'altro non renderebbe neanche giustizia al lavoro del brand.

Conclusioni

Cosa possiamo dire quindi di queste cuffie wireless 1More? Gli auricolari TWS PistonBuds si sono comportati molto bene. Convincono, suonano bene e forse sono per un pubblico che ama più ascoltare con una buona qualità audio piuttosto che connettersi in fretta. Il pairing più lento è una “pecca”, ma poi si riprendono alla grande, soprattutto in chiamata.

Va migliorata la gestione degli assistenti vocali, senza dubbio, ma forse questo è più dovuto al fatto che queste cuffie Bluetooth siano un po' più a favore di Apple, rispetto ad Android. Poco male, senza dubbio, ma forse oggi l'Assistente Vocale è sempre più utile. Noi le consigliamo, questa recensione ha promosso le PistonBuds anche in relazione al prezzo, che le mette in competizione anche con cuffie da 70/80 €, specie per come isolano il rumore.

