OPPO Reno 3 e Reno 3 Pro si aggiornano alla ColorOS 11 Stabile

Dopo Find X2 Pro e Reno 4 5G la lista degli smartphone OPPO aggiornati alla ColorOS 11 Stabile si allunga grazie ai modelli Reno 3 e Reno 3 Pro. La compagnia cinese ha dato il via al rilascio dell'update che sta raggiungendo in queste ore i modelli supportati.

OPPO Reno 3 e Reno 3 Pro cominciano a ricevere ColorOS 11 Stabile

Dopo la fase beta cominciata a settembre, le versioni rilasciate al di fuori della Cina di OPPO Reno 3 e Reno 3 Pro stanno cominciando a ricevere il tanto agognato aggiornamento alla ColorOS 11 Stabile. Il nuovo major update – ovviamente basato su Android 11 – introduce l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria del brand insieme alle nuove funzionalità già viste durante il debutto. Per quanto riguarda la nuova build, questa arriva con un peso di oltre 3 GB, con le sigle CPH2043_11_C.12 e CPH2035_11_C.12, rispettivamente per il Reno 3 e per il fratello maggiore Pro.

Il numero di dispositivi con a bordo la ColorOS 11 cresce progressivamente (parliamo sia in versione beta che stabile) e se volete saperne di più, qui trovate la roadmap completa con tutti i modelli interessati.

