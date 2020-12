Il periodo natalizio è sicuramente il momento ideale per pensare ai propri cari e fare il giusto regalo, ma a volte anche un regalo per la propria casa può essere gratificante. Perciò, le offerte e i Coupon di Natale 2020 su Geekbuying su prodotti dell'ecosistema smart home Xiaomi.

Ecco tutti i Coupon e le offerte smart home del Natale di Geekbuying

Oltre alle offerte per i migliori prodotti dello smart home Xiaomi, Geekbuying per Natale ha riservato alcuni Coupon generici, che donano 5$ su una spesa di 100$ con il codice HOME05, mentre con il codice HOME10 possibile ottenere 10$ su un minimo di 300$. Per tutti i dettagli, vi lasciamo il link alla PAGINA DEDICATA. Di seguito invece, andiamo alla selezione di prodotti.

JIMMY JV83

Partiamo subito con l'aspirapolvere ciclonico JIMMY JV83, con funzione 2-in-1, potenza di aspirazione da 135 AW, filtro HEPA, un motore brushless da 420 W e batteria da 17.5 Ah al prezzo di 155.39€ con Coupon.

JASHEN V16

Continuiamo con gli aspirapolvere ciclonici wireless in offerta su Geekbuying con il Coupon di Natale per il JASHEN V16, leggermente meno potente ma comunque con un motore da 350 W, una batteria da 2500 mAh al prezzo di 134.39 € spedito da Europa.

Xiaomi Mijia Pro STYJ02YM – Geekbuying Natale 2020

Passiamo ora al robot aspirapolvere Xiaomi Mijia Pro STYJ02YM Vacuum Cleaner, con potenza di aspirazione da 2100 Pa, funzione lavapavimenti a 3 modalità, con controllo da remoto tramite smartphone al prezzo di 257.03€, spedito da Italia.

Xiaomi Mijia Smart Electric Heater

Spostandoci poi verso altri prodotti smart home, troviamo in offerta la stufa elettrica smart Xiaomi Mijia, che va in sconto al prezzo di 94.91€ con spedizione da Europa.

WalkingPad C1 – Coupon Geekbuying

Chiudiamo la selezione di prodotti con un prodotto casalingo per tenersi in forma, cioè il tapis roulant WalkingPad C1, che va in offerta con codice sconto Coupon su Geekbuying al prezzo di 254€ spedito da Europa.

