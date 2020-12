Huawei Mate 40 va nuovamente sold out in pochi secondi

Abbiamo appena recensito Huawei Mate 40 Pro, in vista della sua (difficile) commercializzazione in Italia, ma intanto in Cina si stappano le bottiglie di champagne. La nuova famiglia di flagship Huawei ha subito raccolto il consenso in madrepatria, macinando vendite record in pochissimo tempo. Rilasciato ufficialmente sugli scaffali virtuali il 30 ottobre, JingDong ha avviato le vendite, chiudendole dopo soltanto 11 secondi. E per festeggiare un traguardo così considerevole, è stata organizzato uno show con i droni.

Aggiornamento 17/12: la serie Mate 40 raggiunge un altro importante traguardo in termini di vendite. Ve ne parliamo a fine articolo.

È record di vendite per la serie Huawei Mate 40: gli store festeggiano con i droni

I dati parlano chiaro: in soli 8 secondi, le vendite della serie Huawei Mate 40 su JingDong hanno maturato qualcosa come 100 milioni di yuan, paria circa 12 milioni di euro. Dividendo questa somma per il prezzo di listino, pari a 4.999 yuan per il modello base, possiamo stimare vendite per circa 15-20.000 unità. Un vero e proprio successo, non tanto per il numero in sé, quanto per il poco tempo in cui è stato raggiunto.

Proprio per questo lo store JingDong ha ben pensato di far spiccare il volo alla propria flotta di droni, organizzando uno show per celebrare i numeri in questione. Uno show che li ha visti all'opera in cielo nel ricreare scritte e forme a tema Huawei Mate 40, con disegni che vedono protagonista il Kirin 9000, la fotocamera Star Ring e la nuova SuperCharge a 66W. Forse non lo sapevate, ma in Asia la danza dei droni è piuttosto diffusa, una sorta di sostituto ai più canonici fuochi d'artificio. Vedere per credere.

Anche Huawei Mate 40 va sold out | Aggiornamento 17/12

A più di un mese di distanza, sono iniziate le vendite della variante “liscia” di Huawei Mate 40. E come per il modello Pro, anche questo ha visto un alto gradimento da parte della clientela, registrando l'ennesimo sold out in meno di un minuto. Complice anche un prezzo più morbido sul portafogli (4999 yuan vs 6499 yuan, quindi 625€ vs 812€), i preorder sono andati prontamente a ruba prima del 21 dicembre, data prevista per l'inizio delle vendite. Ricordiamo che, a differenza di Mate 40 Pro, le altre versioni saranno commercializzate unicamente in Cina.

