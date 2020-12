Dopo i vari miglioramenti dell'ultimo firmware si ritorna a parlare di OxygenOS Open Beta per OnePlus 8 e 8 Pro, stavolta con il rilascio della nuova versione 5. Anche a questo giro vengono introdotti vari bug fix al fine di migliorare l'esperienza utente; non manca poi un'occhio alla sicurezza ed una nuova funzionalità dedicata a Game Space, la sezione dell'UI del brand cinese dedicata al gaming dal proprio smartphone OnePlus.

OnePlus 8 e 8 Pro ricevono la nuova OxygenOS Open Beta 5 | Novità & Download

Per quanto riguarda la sicurezza, ovviamente la OxygenOS Open Beta 5 porta su OnePlus 8 e 8 Pro le patch di Google del mese di dicembre 2020, le ultimi disponibili. Arriva poi il Rewind Recording per Game Space, funzione che consente di registrare rapidamente gli ultimi 30 secondi di gioco (quindi le azioni più concitate) senza dover registrare tutta una sessione. Di seguito trovate il changelog completo, valido per entrambi i top di gamma.

Sistema Ottimizzata la velocità di avvio di alcune app per un'esperienza più rapida Risolto il problema dei ritardi nella ricezione dei messaggi Risolto il problema per cui la regolazione del volume non funzionava (in alcuni casi sporadici) Risolto il problema in merito al malfunzionamento degli speaker Aggiornamento della patch di sicurezza Android di dicembre 2020

Fotocamera Nuovi effetti di animazione all'attivazione della fotocamera anteriore

Game Space Aggiunta funzione Rewind Recording in cui è possibile registrare i momenti emozionanti degli ultimi 30 secondi di gioco con un solo tocco (scorri verso il basso dall'angolo in alto a sinistra o a destra per aprire rapidamente gli strumenti di gioco)

Bluetooth Risolto il problema del blocco sporadico delle chiamate in entrata durante la riproduzione di musica tramite auricolari Bluetooth



La nuova OxygenOS Open Beta 5 è attualmente in fase di rilascio per gli utenti interessanti, tramite OTA. Per procedere con un flash pulito oppure per chi proviene dalla stabile, qui trovate i link al download per l'ultima release dedicata agli smartphone.

