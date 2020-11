È partito il rilascio della Open Beta 4 per tutti i beta tester che sono in possesso di OnePlus 8 e 8 Pro. Quasi un mese fa venne rilasciata la terza build di test, la quale ha però provocato problemi abbastanza gravi agli utenti interessati. Ci auguriamo che non accada lo stesso con questa nuova versione: nel frattempo, vediamo quali sono le novità introdotte dagli sviluppatori della OxygenOS 11.

OnePlus 8 e 8 Pro tornano ad aggiornarsi con la rinnovata Open Beta 4

La Open Beta 4 porta con sé le patch di novembre su OnePlus 8 e 8 Pro, oltre a varie ottimizzazioni e fix di bug noti. Ecco il changelog completo:

Sistema Ottimizzata la stabilità delle chiamate Ottimizzati i consumi energetici del sistema Ottimizzati alcuni elementi della UI con le sveglie Ottimizzata l'esperienza utente con le app in split-screen Risolto il problema del frame rate in calo nel gaming quando si abbassa la barra di stato Risolto il problema di bassa probabilità dell'impossibilità di attivare l'NFC Risolti i problemi di lag con il player MX Risolto il problema che impediva al Play Store di installare le app Aggiornate le patch di sicurezza Android a novembre 2020

Rete Risolto il problema di bassa probabilità di disconnessione automatica del Wi-Fi



Se voleste provare la ROM Beta sul vostro OnePlus 8 o 8 Pro, potete scaricarla dal link qua sotto.

