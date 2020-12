La nuova vita di Honor sembra essere costellata di tante opportunità tecnologiche. Il leit motiv del brand, almeno all'inizio, vedrà sicuramente un focus maggiore sugli smartphone, ma come rivela il CEO di Honor, nel prossimo futuro arriveranno anche altri prodotti dell'ecosistema IoT come notebook, tablet e router.

Honor: i nuovi notebook, tablet e router nel segno della fiducia degli utenti

A parlare del futuro nel mercato Consumer del brand ci pensa George Zhao, attuale CEO di Honor, che dichiara che grazie alla fiducia accumulata negli anni dagli utenti spingerà prodotti come notebook, tablet e router che già quest'anno hanno fatto parlare di loro sia in Cina che in Europa.

Non a caso, queste parole arrivano nel giorno del settimo anniversario, sebbene sia il primo della nuova vita del marchio. Proprio per questo, l'uscita di nuovi MagicBook, di nuovi tablet della serie V ma anche dei router Wi-Fi 6 avrà un significato maggiore perché il brand è pronto a prendersi fette di mercato che aveva prima, ma che ora non dovrebbe avere influenze in merito.

Non ci resta quindi che vivere il 2021 con la prospettiva che Honor sarà sicuramente uno dei protagonisti del settore tecnologico, ma bisognerà anche capire i target di un marchio giovane e ambizioso.

