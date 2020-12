Honor, da brand indipendente, è già pronta al lancio della serie V40?

Da poche settimane Honor è diventato un brand indipendente, staccandosi completamente da Huawei. Ad oggi, dunque, l'azienda ha preso un po' di tempo per cercare di sistemare alcune faccende burocratiche, ma non solo. Nel corso di queste settimane, infatti, ci sono stati parecchi cambiamenti a livello societario, con l'arrivo di alcuni volti nuovi. Zhao Ming, CEO di Honor, ha voluto far sapere però che l'azienda è pronta al lancio di un nuovo dispositivo, il primo da brand indipendente.

Honor V40 potrebbe arrivare nel Q1 2021

Ancora non abbiamo alcuna certezza in merito, ma Honor V40 potrebbe arrivare sul mercato anche nel primo trimestre del 2021. Zhao Ming, infatti, ha pubblicato una lettera su Weibo dove ha specificato alcuni punti importanti del nuovo assetto societario. Non solo, però, perché ha voluto anche confermare l'arrivo ben presto di un nuovo prodotto, senza andare nel dettaglio.

LEGGI ANCHE:

Qualcomm e Honor: trattativa quasi completa, Snapdragon 888 su V40?

Non ci sono tempistiche di lancio precise per Honor V40, uno dei dispositivi più attesi della prima parte del prossimo anno. Se ne parla già da diversi mesi, infatti, ed alcune specifiche sono già trapelate in rete. Nulla di ufficiale, comunque. Attendiamo ulteriori informazioni, quindi, magari già entro la fine di quest'anno.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu