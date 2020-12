Codice sconto Xiaomi Mi Door Sensor 2

La domotica, fino ad una decina di anni fa, sembrava un mondo che non ci apparteneva, qualcosa di distante dal nostro quotidiano. Negli ultimi tempi invece, è difficile trovare ancora case senza almeno un dispositivo smart, che grazie agli assistenti vocali migliora di molto l'esperienza di vita in casa. Ebbene, uno dei brand più forniti in merito a questo tipo di prodotti è, manco a farlo apposta, Xiaomi che ha rinnovato il suo sensore per porte e finestre con il nuovo Mi Door Sensor 2, che ha integrata anche la funzione di illuminazione per ambienti ad un prezzo bassissimo.

Xiaomi Mi Door Sensor 2 arriva su GearBest, in offerta lampo

Quali sono quindi le caratteristiche di questo nuovo sensore per porte di Xiaomi? Il Door Sensor 2 svolge principalmente la funzione del suo predecessore, cioè rivelare l'entrata dalla porta d'ingresso o quelle delle camere, ma anche per finestre ed il frigorifero, nel caso servisse. Ma in cosa è nuovo? Per l'utile funzione di illuminazione smart al calar della luce del giorno, in modo da trovare l'ambiente casalingo ben illuminato in base all'orario di rientro. Inoltre, è possibile collegare il sensore sia ad una telecamera di videosorveglianza gestita da remoto che all'ingresso attiva la registrazione e soprattutto tramite allo speaker con assistente vocale XiaoAI, in modo da far chiudere o aprire tramite l'ascolto della voce che attiva poi l'induzione magnetica.

Ma quanto costa quindi questo nuovo interessante accessorio di domotica? Il nuovo sensore per porte ha debuttato in crowdfunding in patria al prezzo più che competitivo di 39 yuan (meno di 5€). Per quanto riguarda noi occidentali Xiaomi Mi Door Sensor 2 è in offerta lampo su GearBest, a 10.9€. Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

