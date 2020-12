Diciamocela tutta, a chi non piace quando esce un rumore o un leak riguardante un nuovo smartphone? Quella corsa al dettaglio prima degli altri, che fanno ruotare un po' tutto l'ecosistema di informazione tecnologica. Ovviamente, quando si parla di Xiaomi, le immagini leak render per i suoi smartphone sono spesso quelli più attesi, ma spesso possono essere dei fake. Per questo, il brand ci spiega come distinguere il vero dal falso.

Xiaomi: ecco come distinguere un leak di smartphone vero da quelli fake

L'incipit di questa spiegazione arriva dall'ultimo rumor, a dire il vero smentito, sul design del Mi 11. Xiaomi, cogliendo la palla al balzo, ha spiegato come distinguere le immagini leak di smartphone vere dalle fake. Il tutto, può essere riassunto in due punti molto interessanti presentati da Wang Teng Thomas su Weibo.

Anzitutto, bisogna guardare il complesso delle immagini render che viene fuori dai leak di un prossimo smartphone Xiaomi. Se guardiamo ad un render fake, ci rendiamo conto che non ci sarà mai quel senso di “bellezza” e di effetto “wow” che solo un poster o un render ufficiale può portare all'utente. Ed in effetti, ci sono designer che si cimentano in progetti talmente fantasiosi che spesso non può che scappare un sorriso data l'improbabilità.

Ma cosa più importante e forse elemento più importante per distinguere un render o un prototipo falso, è il colore della lente degli smartphone visualizzati. Come fa notare Thomas, gli smartphone Xiaomi hanno tutti una lente di color verde negli ultimi anni, quindi un render originale di un modello del brand deve contenere questo elemento, altrimenti è fake.

Insomma, Xiaomi si avvicina ai suoi utenti ed anche ai leaker, indicando la via di come distinguere cosa può essere effettivamente colto per vero e quindi iniziare il processo di “hype” fino all'uscita.

