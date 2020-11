Questo gadget Xiaomi analizza la qualità dell’aria di casa vostra

Potrebbe sembrare una semplice sveglia, ma in realtà Qingping Air Detector è un piccolo gadget per l'analisi della qualità dell'aria, adesso disponibile su Xiaomi YouPin. All'interno del proprio ecosistema esistono già numerosi purificatori, come nel caso del Mi Air Purifier Pro. Un elettrodomestico comunque ingombrante e che potrebbe non essere l'ideale per chiunque, specialmente per chi non è sicuro di averne bisogno.

Xiaomi lancia su YouPin il nuovo Qingping Air Detector per l'analisi della qualità dell'aria

E questo Qingping Air Detector si rivolge anche a chi ha questo dubbio, risultando poco ingombrante ma sicuramente utile. Basta posizionarlo nella propria casa per avere una panoramica sulla qualità dell'aria, grazie alla sensoristica dedicata. La somiglianza con una sveglia non è casuale: per chi non lo sapesse, Qingping è un'azienda satellite che ha prodotto per Xiaomi vari modelli di sveglia smart.

L'elettronica coinvolta all'interno del Qingping Air Detector gli permette di rilevare non solo i livelli di CO2, ma anche di particolato come PM2.5 e PM10, nonché composti organici volatili VOC e formaldeide. Il tutto con un certo livello di precisione, con un range di 0-5000 PPM per il diossido di carbonio e 0-500 ug/m3 per il particolato. Inoltre, questo dispositivo è in grado di rilevare i dati relativi a temperatura ed umidità dell'ambiente circostante.

Misura 63,6 x 46, x 54,6 mm, pesa 143 g, è realizzato in plastica ABS ed integra un display LCD per sapere quali sono i dati raccolti. Sulla sezione superiore c'è uno slider su cui agire per sfogliare le pagine dei menu e consultare i dati raccolti di cui sopra. Per capire se ci siano anomalie nella qualità dell'aria c'è anche un LED verde/rosso, il cui colore cambia a seconda della qualità percepita dai sensori. A parte il display, la connettività Wi-Fi e Bluetooth consente l'abbinamento con lo smartphone, in modo da consultare i dati raccolti tramite app Mi Home e Apple HomeKit. Qingping Air Detector viene venduto su Xiaomi YouPin al prezzo di circa 50€, al cambio 399 yuan di listino.

