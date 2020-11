Xiaomi, la MIUI 12 invierà una notifica in caso di ricarica lenta: ecco come funziona questa novità

Sono in arrivo novità di tutto rispetto per i possessori di smartphone Xiaomi e Redmi equipaggiati con la MIUI 12: una delle ultime versioni beta private – release destinate ad un numero ristretto di utenti, spesso caratterizzate dalla prima implementazione di nuove feature – introduce un sistema di notifica per la ricarica lenta. Ecco di cosa si tratta e come funziona questa interessante novità.

MIUI 12: ecco come funzionano le notifiche di ricarica lenta in arrivo per gli smartphone Xiaomi

Come si evince anche dall'immagine in alto, la nuova funzionalità in arrivo a bordo della MIUI 12 – ricordiamo, già disponibile in alcune closed beta – permetterà di sapere se il cavo di ricarica è collegato in modo corretto, se presenta difetti oppure se il caricabatteria ha una potenza inferiore rispetto a quella massima consentita dal nostro smartphone Xiaomi. Il nuovo sistema di notifiche informerà l'utente con un messaggio in caso di ricarica lenta, una chicca che di certo farà piacere agli appassionati del brand cinese in possesso di un dispositivo con MIUI 12.

Per quanto riguarda la release in questione, al momento questa novità ha fatto capolino a bordo della versione closed beta 20.10.27, ovviamente in salsa cinese. Per il debutto Global e soprattutto in versione stabile, probabilmente dovremo pazientare non poco. Comunque se siete ansiosi di scoprire in anteprima le novità della MIUI 12 c'è sempre la Xiaomi.EU (in versione beta e stabile, ovviamente).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu