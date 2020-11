Con l'arrivo del Singles Day in Cina, vari produttori di smartphone si stanno preparando a fare annunci, proprio in occasione del giorno degli sconti. Tra i dispositivi in arrivo, OPPO ha svelato il nuovo medio gamma K7x, dispositivo 5G lanciato oggi ma che debutta in offerta in occasione della festa dei single: ecco tutto quello che c'è da sapere sullo smartphone, tra design, specifiche, prezzo e uscita in patria.

OPPO K7x ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo medio gamma 5G

Design e caratteristiche

Dopo il lancio del modello K7, l'azienda cinese annuncia OPPO K7x, nuovo membro dalla famiglia che abbiamo già conosciuto in parte grazie all'ente certificativo TENAA con la sigla PERM00. Il mid-range è equipaggiato con un pannello LCD da 6.5″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz ed una frequenza di campionamento al tocco di 180 Hz. La selfie camera è inserita in un foro posizionato in alto a sinistra e si tratta di una soluzione da 16 MP.

Il corpo misura 162.2 x 75.1 x 9.1 mm, per un peso di 194 grammi. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, lungo il bordo destro.

Scheda tecnica

In termini di specifiche, OPPO K7x – avvistato anche su Geekbench – è mosso da un chipset MediaTek Dimensity 720 5G, dunque un processore octa-core fino a 2.0 GHz, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibili tramite microSD). Il comparto fotografico conta un modulo da 48 + 8 + 2 + 2 MP (con grandangolo, macro e profondità) mentre la batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30W. Lato software non manca Android 10, ovviamente con l'interfaccia proprietaria OPPO.

Il resto delle caratteristiche vede il Bluetooth 5.0, un ingresso mini-jack per le cuffie, il supporto al 5G Dual Mode e una porta Type-C per la ricarica. Insomma, osservando tutte le specifiche nel complesso è chiaro che ci troviamo di fronte ad un rebrand di Realme V5 5G, dispositivo lanciato lo scorso agosto proprio in Cina e forse – si vocifera – in arrivo anche in occidente.

OPPO K7x ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO K7x 5G è di 191€ al cambio, ossia 1.499 yuan in patria. Per quanto riguarda la commercializzazione, le vendite partiranno il prossimo 11 novembre, ma il dispositivo è già in preordine (tra l'altro a prezzo scontato, circa 178€ al cambio). Al momento non è dato di sapere se questo dispositivo resterà esclusiva cinese oppure debutterà anche in salsa Global.

