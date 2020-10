Nel corso degli anni avrete sicuramente sentito parlare di Black Friday e Cyber Monday, per non parlare dell'evento concluso da pochissimo, ovvero il Prime Day di Amazon. Se queste “celebrazioni” sono nate negli USA, lo stesso non si può dire per il Singles Day 11.11, ennesimo appuntamento con sconti ed offerte che ormai sta prendendo piede sempre di più anche alle nostre latitudini. Ideata nel lontano 1993, questa data è diventata un vero e proprio simbolo per il mercato digitale. Infatti, stiamo parlando della più grande festività al mondo (in quanto a numeri) in fatto di shopping online. A tal proposito, in questo articolo vi spiegheremo cos'è il Singles Day 11.11, come funziona e quali store aderiscono.

Che cos'è e come funziona il Singles Day 11.11: tutto sulla festa dei single

Come recita il nome stesso, il Singles Day 11.11 (o Guanggun Jie) si tiene l'11 novembre di ogni anno. A differenza di San Valentino, l'obiettivo “morale” del Singles Day è quello di festeggiare i single, una fetta di popolazione che di certo abbonda (per molteplici motivi). Da qui la scelta della data, composta solo da numeri 1: basti pensare che in Asia vengono organizzate numerose feste vietate alle coppie, proprio in occasione di tale evento.

Ma quindi cos'è il Singles Day 11.11 e che cosa c'entra con… gli sconti? Come avvenuto per San Valentino, non c'è voluto molto prima che il tutto venisse sfruttato da colossi come JingDong, TaoBao ed Alibaba per proporre numerose offerte su prodotti di qualsiasi tipo. Insomma, una festa data da scopi molto diversi da quelli odierni si è trasformata in un'occasione di risparmio e come tale non può che attirare un numero straordinario di utenti in cerca della giusta offerta.

Come funziona il Singles Day 11.11: GizDeals viene in vostro aiuto con le migliori offerte

GizDeals Group è il gruppo Telegram in cui gli utenti possono interagire con il nostro staff per tutto ciò che riguarda gli acquisti dalla Cina. Iscrivendovi sarà possibile restare sempre aggiornati su tutte le novità in arrivo e soprattutto, accedere alle migliori offerte in tempo reale, anche per quanto riguarda quelle dedicate al Singles Day 11.11.

Inoltre potrete avere informazioni sui vostri acquisti e beneficiare di offerte dedicate esclusivamente ai membri del gruppo. Se tutto ciò non bastasse, sarà possibile richiedere un coupon specifico e lo staff provvederà ad inviarvelo non appena disponibile. Ovviamente non mancano i canali dedicati esclusivamente alle offerte: qua di seguito trovate i link per i principali canali e gruppi dedicati agli sconti!

Ma vediamo adesso quali sono gli store consigliati che aderiranno al Singles Day 11.11 con tantissime offerte e promozioni, disponibili nella giornata dell'11 novembre 2020. Inoltre, ogni store è accompagnato dal link al nostro canale Telegram. Prima di lasciarvi vi segnaliamo che spesso le iniziative dedicate alla festa dei single partono nei giorni precedenti, quindi occhio e attivate le notifiche!

Banggood

Banggood è uno dei più importanti store cinesi, quando si parla di acquisti dedicati a noi occidentali. Spesso i prodotti provengono dai magazzini europei (dove specificato) ed è disponibile anche la spedizione gratuita. Ovviamente non sono previste spese doganali e l'affidabilità è al topo (anche grazie al nostro supporto tramite i gruppi elencati poco sopra). Anche Banggood prenderà parte al Singles Day 11.11 con una valanga di offerte e prezzi allettanti.

In basso trovate tutte le offerte in tempo reale dal nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per effettuare l'iscrizione e non perdere nemmeno uno sconto!

AliExpress

Visto che Alibaba è uno dei principali fautori del Singles Day 11.11, è quasi scontato (scusate il gioco di parole) che non potesse mancare Aliexpress all'appello. La piattaforma di shopping si caratterizza da sempre per i suoi prezzi bassi e per le numerose promozioni.

In basso trovate tutte le offerte in tempo reale dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per effettuare l'iscrizione e non perdere nemmeno uno sconto!

GearBest

Ovviamente GearBest è fra gli store protagonisti del Singles Day: quando si parla di smartphone ed accessori in offerta, questo storico e-commerce cinese non si tira di certo indietro. Dopo aver accompagnato tantissimi utenti nei loro acquisti, per anni, non mancheranno sconti e promozioni dedicate alla festa dei single.

In basso trovate tutte le offerte in tempo reale dal nostro canale Telegram dedicato a GearBest, insieme al pulsante per effettuare l'iscrizione e non perdere nemmeno uno sconto!

eBay

Passiamo ora agli store occidentali ed è impossibile non partire da eBay: la piattaforma ed i suoi venditori si sono sempre dimostrati parecchio ligi al Singles Day e anche quest'anno non farà eccezione. Se puntate al risparmio, allora non vi resta che cliccare sul link in basso ed iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

In basso trovate tutte le offerte in tempo reale dal nostro canale Telegram dedicato ad eBay, insieme al pulsante per effettuare l'iscrizione e non perdere nemmeno uno sconto!

Amazon

Per quanto Amazon appartenga all'immaginario più occidentale, non mancheranno le promozioni in occasione del Singles Day, come avvenuto anche lo scorso anno. Dopo l'evento Prime Day i riflettori sono puntati sul Black Friday, ma non lasciatevi ingannare: di certo non mancheranno promo adatte a soddisfare la vostra sete di sconti anche per festeggiare la festa dei single.

In basso trovate tutte le offerte in tempo reale dal nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, insieme al pulsante per effettuare l'iscrizione e non perdere nemmeno uno sconto!

