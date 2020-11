Xiaomi Mijia Steam Ironing è il nuovo ferro da stiro a vapore portatile

Capita che a volte non ci sia la possibilità di utilizzare prodotti per la casa per mancanza di spazio o tempo, quindi una soluzione veloce è spesso l'ideale. Come il nuovo ferro da stiro a vapore portatile Xiaomi Mijia, pratico e potente, che arriva sul mercato l'11 novembre 2020, Singles Day, ad un prezzo inquadrato.

Xiaomi Mijia Steam Ironing: tanta potenza e praticità per il ferro da stiro a vapore portatile

Guardando al design, il ferro da stiro a vapore portatile Xiaomi Mijia è come spesso accade bianco e minimale. Passando alle caratteristiche, abbiamo invece una pressione della pompa fino a 500 kPa ed un'elevata potenza di 2200 W. L'umidità del ferro viene rapidamente atomizzata a pieno vapore con temperatura media a 135 °C. Dotato di un asse da stiro regolabile integrato, ha una regolazione continua 0-90°, in modo da non doversi accovacciare per poter stirare gli abiti più lunghi.

Quanto al serbatoio d'acqua, esso è da 2 litri, con possibilità di utilizzo per più di 40 minuti. Quando poi si lascia l'area di induzione durante l'utilizzo, il ferro da stiro Xiaomi Mijia interrompe il vapore e basterà impugnare di nuovo lo stesso per riprendere. Tenuto fermo oltre i 30 minuti, si spegnerà automaticamente.

Il nuovo ferro da stiro a vapore portatile Xiaomi Mijia Steam Ironing arriva quindi ad un prezzo di 63 €, cambio di 499 yuan, un costo inquadrato per questo tipo di prodotti. Non ci sono ancora notizie in merito ad un approdo in Occidente.

