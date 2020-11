Uno dei prodotti più belli del settore smartphone 2020, ma anche uno dei più prestanti, è sicuramente Meizu 17. Il top gamma del brand cinese ha un'ottima fotocamera, ma Meizu ha migliorato la funzione di messa a fuoco della Flyme rendendola ancora più precisa.

Meizu 17 è il primo smartphone a provare la nuova funzione di messa a fuoco della fotocamera Flyme

Cosa porta quindi questo aggiornamento? Molto semplicemente, a partire da Meizu 17, la fotocamera Flyme ora permette di ottenere una messa a fuoco più precisa, più stabile e “bloccata” al momento dello scatto.

Questo dovrebbe ridurre le interferenze luminose, arricchendo la qualità dell'immagine ottenuta su smartphone. Inoltre, permetterà agli smartphone Meizu di utilizzare la modalità manuale migliorando l'esposizione mentre la messa a fuoco è bloccata.

Come già riferito, questa nuova funzionalità della fotocamera Flyme arriverà proprio sui due top gamma Meizu 17 e 17 Pro, per poi diramarsi per gli altri smartphone del brand. Ovviamente, salvo ritorno di Meizu in Europa, questo tipo di aggiornamento è riservato ai soli modelli in Cina.

