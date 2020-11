Redmi Note 9 5G: tutta la serie a confronto nei primi teardown

La nuova serie di Redmi è già un successo in patria, mentre alle nostre latitudini si aspetta il lancio del modello Note 9T. Il trittico presentato dalla costola di Xiaomi solo poche ore fa ha destato la curiosità dei Mi Fan sparsi per il globo e com'era prevedibile hanno cominciato a fare capolino anche i primi video teardown, i quali svelano i segreti del trittico e mostrano l'interno di Redmi Note 9 4G, Note 9 e Note 9 Pro 5G a confronto tra loro.

Redmi Note 9 4G, Note 9 e 9 Pro 5G protagonisti dei primi teardown video

In alto trovate una clip decisamente approfondita dedicata al modello Pro, mentre qui sotto una galleria di immagini estrapolate da un teardown sulla piattaforma cinese di condivisione di video Bilibili (in stile YouTube, per intenderci). Nel dettaglio, viene messo a confronto l'aspetto generale di Redmi Note 4G, Note 9 e Note 9 Pro 5G, i quali mostrano notevoli differenze tra loro.

Da notare anche le differenze in base alla scheda madre: il modello 4G adotta il chipset Snapdragon 662, per poi passare al Dimensity 800U di MediaTek e tornare a Qualcomm con lo Snapdragon 750G del modello Pro. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il triplo modulo della versione 4G è composto da sensori separati mentre nel caso dei fratelli maggiori i sensori sono tenuti insieme su un'unica piastra.

La gallerie si conclude con la batteria a bordo dei tre modelli e con un'immagine che mostra il sistema di dissipazione tramite heatpipe di rame presente solo all'interno di Redmi Note 9 Pro 5G.

