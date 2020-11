Nelle scorse ore Redmi ha presentato ufficialmente la sua nuova serie dedicata alla fascia media, ma il protagonista assoluto è stato Redmi Note 9 Pro 5G, primo modello della famiglia ad avere a bordo una Quad Camera con sensore principale da ben 108 MP: un debutto davvero niente male per tutti gli irriducibili della gamma Note! Ovviamente i Mi Fan hanno apprezzato non poco e com'era prevedibile il mid-range si è già ritagliato uno spazio di tutto rispetto all'interno del mercato cinese.

Redmi Note 9 Pro 5G ha raggiunto quota 100.000 preordini in poche ore

In realtà le preregistrazioni – quindi prima dell'annuncio ufficiale e della conferma in merito al prezzo di vendita – avevano mostrato numeri da capogiro, con oltre 1 milione di utenti interessanti all'acquisto della nuova gamma (quindi parliamo dei tre modelli insieme). Come gli appassionati di smartphone cinesi ben sanno, non tutte le preregistrazioni vengono confermate ma restano comunque un indicatore valido per l'interesse del pubblico. Con l'apertura dei preordini veri e propri, Redmi Note 9 Pro 5G non ha comunque tradito le aspettative, con oltre 60.000 unità solo sulla piattaforma JD.

Aggiungendo i preordini dello store di Xiaomi e quelli di Suning e Tmall si sale ad oltre 100.000 unità in una manciata di ore e solo per la versione da 6/128 GB (venduta a circa 204€ al cambio). Insomma, come sottolineato anche dagli stessi media cinesi ci troviamo di fronte all'ennesimo successo del brand.

Con un prezzo di partenza di 999 yuan (circa 127€ al cambio) per il modello 4G, la serie Redmi Note 9 è pronta a conquistare la fascia media e ci certo i numeri sono destinati a salire ancora nelle prossime ore.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu