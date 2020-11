Ci siamo lasciati alle spalle il lancio della serie Redmi Note 9 5G e si torna a parlare nuovamente del presunto Redmi Note 9T 5G. Questo perché sarebbe l'ennesimo modello facente parte della confusionaria strategia di rebranding che Xiaomi ha messo in atto da un po' di tempo a questa parte. Come avete potuto constatare, il trittico di smartphone presentati in Cina è composto da due rebrand. Mi riferisco a Redmi Note 9 4G, ovvero il nostro POCO M3, e a Note 9 Pro 5G, un rifacimento dell'occidentale Xiaomi Mi 10T Lite. All'appello manca il suddetto Redmi Note 9 5G, l'unico smartphone che riesce a distinguersi per non essere già esistente sotto altra forma.

Redmi Note 9T 5G e Note 9 5G: proviamo a fare chiarezza

Già certificato prima della presentazione di Redmi Note 9 5G con nome in codice M2007J22G, la lettera finale “G” specifica come Redmi Note 9T sia un modello destinato al mercato Global. Inizialmente si pensava che sarebbe potuto essere Redmi Note 10, ma ormai sappiamo che questa serie slitta alla prima metà del 2021. Sapendo che Note 9T sarà il nostro Note 9 5G, possiamo farci già un'idea completa sulla sua scheda tecnica. Avremo quindi un display IPS da 6,53″ Full HD+ con refresh rate a 60 Hz e sensore ID laterale in dimensioni di 161,96 x 77,25 x 9,2 mm per 199 g.

All'interno di Redmi Note 9T 5G ci sarà un chipset poco diffuso in occidente, il MediaTek Dimensity 800U montato a bordo del diretto competitor Realme 7 5G che abbiamo recensito. È un SoC con processo produttivo a 7 nm, con una CPU octa-core (2 x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) ed una GPU ARM Mali-G57 MC3. Lato memorie, invece, avremo 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage espandibile fino a 512 GB tramite microSD.

Il comparto fotografico comprenderà una tripla fotocamera da 48+8+2 MP con apertura f/1.79-2.2, grandangolo a 118° e sensore macro. La fotocamera frontale, incastonata in alto nel display forato, è un sensore da 13 MP. Concludiamo con supporto dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS, sensore IR, speaker stereo, mini-jack, USB Type-C e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W.

