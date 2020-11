OnePlus Nord SE porterà la ricarica da 65W nella fascia media

Dopo il lancio del modello Nord è stato tutto in discesa per la casa cinese. A distanza di pochissimo hanno fatto capolino anche i dispositivi N10 ed N100, smartphone che sanciscono ufficialmente le intenzioni di OnePlus, ossia la conquista del mercato a tutto tondo (eliminando quindi le limitazioni al segmento premium). Com'è facile intuire, l'azienda non è intenzionata a fermarsi ed ora un nuovo report anticipa il debutto del futuro OnePlus Nord SE, prossima aggiunta alla famiglia mid-range.

OnePlus Nord SE sarà il prossimo modello della serie mid-range: ecco i primi dettagli

Indiscrezioni sulle specifiche

Ovviamente ricordiamo che si tratta esclusivamente di indiscrezioni e che al momento manca ancora una conferma da parte di OnePlus. Comunque il futuro della fascia media del brand sembra quanto mai chiaro: anche se il prossimo dispositivo si concentrerà su una fascia di prezzo “abbordabile”, non mancheranno novità definite entusiasmanti. OnePlus Nord SE dovrebbe essere il primo medio gamma del brand ad avere dalla sua il supporto alla ricarica rapida da 65W, tecnologia già vista a bordo di OnePlus 8T (qui trovate la nostra recensione).

Proprio come il cuginone, Nord SE avrà una batteria da 4.500 mAh e dovrebbero essere necessari meno di 40 minuti per avere una ricarica completa. A muovere il tutto dovremmo trovare ancora una volta lo Snapdragon 765G, chipset già visto con il modello Nord di quest'anno.

Completa il pacchetto un display AMOLED con risoluzione Full HD+, ma non sappiamo se sarà presente una doppia selfie camera come il modello Nord: al momento le indiscrezioni riguardo la scheda tecnica finiscono qui.

Quando arriverà OnePlus Nord SE?

In merito al periodo di uscita, il report suggerisce che OnePlus Nord SE arriverà poco dopo il lancio di OnePlus 9. Il nuovo modello top del brand cinese – qui trovate un'interessante raccolta di indiscrezioni – dovrebbe fare capolino prima del solito, precisamente a marzo 2021. Non è da escludere che in mid-range arriverà dopo una manciata di giorni, con una strategia simile a quella vista con OnePlus 8T e i modelli N10 ed N100 (separati da soli 12 giorni).

Per quanto riguarda i paesi interessati, Nord SE dovrebbe arrivare in Europa e India, ma sembra escluso il lancio negli USA.

