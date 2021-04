Dopo il debutto ufficiale in Europa (e in Italia, qui trovate tutti i dettagli su dove comprarlo), Black Shark 4 è stato protagonista dei primi test che ce ne svelano segreti e debolezze. Di recente il flagship da gaming della partner di Xiaomi ha mostrato la sua forza alle prese con i test di resistenza di JerryRigEverything ed ora il canale torna a mettere mano al top di gamma con un video teardown: volete conoscere i misteri dei trigger magnetici di Black Shark 4? Allora non resta che guardare il video dedicato.

Black Shark 4: il teardown video mostra i segreti del nuovo smartphone da gaming di Xiaomi

Fino a questo momento il nuovo dispositivo di Black Shark ha fatto faville: è arrivato ad un prezzo accessibile – pur con qualche compromesso – ma senza rinunciare alle funzioni dedicate al gaming. Tra queste troviamo i trigger magnetici dorsali: si tratta di due pulsanti fisici con un meccanismo pop-up. Tramite uno switch i trigger vengono esposti oppure rientrano all'interno del corpo, nel rispettivo alloggiamento. Il video teardown qui sotto ci mostra più da vicino questa feature di Black Shark 4 e più in generale offre una panoramica dell'interno del flagship da gaming. Buona visione!

Dato che un ripasso non fa mai male, ricordiamo che Black Shark 4 arriva con a bordo un pannello AMOLED E4 da 6.67″ con refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco a 720 Hz, il chipset Snapdragon 870 con Adreno 650, RAM LPDDR5, storage UFS 3.1 e una ricarica bestiale da 120W.

