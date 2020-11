OnePlus 8T si aggiorna alla OxygenOS 11.0.4.5: tutte le novità | Download

A distanza di qualche giorno dal secondo aggiornamento, OnePlus 8T sta ricevendo l'ultima versione della OxygenOS 11.0.4.5. E come nel caso delle release precedenti, l'obiettivo è principalmente quello di ottimizzare l'esperienza software piuttosto che aggiungere nuove funzionalità. Come riportato nel changelog, infatti, l'update affina reparti come telefonate e qualità fotografica, ma non solo. In ottica gaming, vengono migliorati aspetti legati al touch screen, connessione e fluidità in generale. Vengono anche risolti i problemi riscontrati relativi a status bar, NFC che non si attivava e connessione persa in fase gaming.

LEGGI ANCHE:

OxygenOS 10 e 11: tutti i bug degli smartphone OnePlus

L'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.4.5 arriva su OnePlus 8T

Ecco il changelog completo della OxygenOS 11.0.4.5 per OnePlus 8T:

Sistema Ottimizzata la stabilità in chiamata Migliorate le performance dei consumi energetici di sistema per ridurre le temperature Migliorata la prevenzione dei tocchi involontari per offrire una migliore esperienza di gioco Ottimizzata la fluidità con alcuni dei giochi principali per ridurre il rischio di lag Ottimizzata l'esperienza utente con Alert Slider aggiungendo messaggi toast quando si passa fra le tre modalità Risolto il problema con la status bar che continuava a persistere sullo schermo in modalità orizzontale Risolto il problema a bassa probabilità con l'NFC che non poteva essere attivato

Fotocamera Ottimizzato l'effetto imaging per portarvi una migliore esperienza di scatto Migliorata la stabilità della fotocamera

Rete Ottimizzata la connessione di rete mobile per migliorare l'intensità del segnale di rete Risolto il problema a bassa probabilità dell'interruzione di rete durante i giochi



Per il momento il roll-out è partito solamente in India, ma non appena sarà disponibile lo troverete nell'articolo dedicato linkato qua sotto.

Scarica la OxygenOS 11.0.4.5 per OnePlus 8T

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu