Tramite il forum ufficiale, la compagnia cinese ha annunciato il rilascio incrementale del nuovo aggiornamento dedicato agli ex flagship OnePlus 5 e 5T, che porta il software a bordo alla OxygenOS 10.0.1. Si tratta di una release particolarmente attesa, in quanto va a risolvere alcune problematiche che sono apparse con la prima versione stabile di Android 10 (rilasciata niente meno che a maggio scorso).

OnePlus 5 e 5T si aggiornano alla OxygenOS 10.0.1 | Changelog & Download

Vale la pena ricordare che a settembre la stessa compagnia si è scusata per i ritardi negli aggiornamenti dedicati a OnePlus 5 e 5T. Nonostante la priorità data ci sono state problematiche legate proprio alla nuova build e visto l'effetto di Android 10 a bordo degli ex flagship la cosa non stupisce. Infatti, fin dalla release gli utenti hanno lamentato bug di vario tipo, problemi di autonomia, l'assenza dell'EIS e così via. Per fortuna sembra che finalmente qualcosa si sia mosso: l'azienda ha rilasciato la OxygenOS 10.0.1 per OnePlus 5 e 5T, con alcuni fix presenti anche nel changelo in basso (insieme alle patch di sicurezza di settembre 2020).

Sistema Risolti i problemi di registrazione delle chiamate Risolto il problema di sveglie disattivate quando si spegne lo smartphone Aggiornate le patch di sicurezza Android a settembre 2020 Aggiornato il pacchetto GMS ad agosto 2020

Gestures Full Screen Disponibile la gesture back dal basso dello schermo (solo su OnePlus 5T)

Fotocamera Aggiunta la stabilizzazione EIS per i video



L'aggiornamento alla OxygenOS 10.0.1 è attualmente in fase di rilascio, ma al momento si tratta di una release disponibile solo per OnePlus 5. La versione per il 5T arriverà successivamente e non appena disponibile provvederemo ad aggiornare questo articolo. Nel frattempo, l'update è disponibile tramite OTA e a questo link trovate il download.

