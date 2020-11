OnePlus 8T, 8 e 8 Pro: un bug rende inutilizzabile la modalità Nightscape

Così come la MIUI 12, con la OxygenOS 11 sono comparsi diversi bug, come quello che affligge la modalità Nightscape su OnePlus 8T, 8 e 8 Pro. Introdotta nel 2018 con il lancio di OnePlus 6T, questa feature permette di ottenere risultati migliori con poca luce, portando la modalità notturna anche su OnePlus. Purtroppo il bug in questione ne compromette il normale utilizzo, rendendola praticamente inusabile.

Un bug della OxygenOS rende inutilizzabile la modalità Nightscape su OnePlus 8T, 8 e 8 Pro

Molti possessori di OnePlus 8T hanno pubblicato in rete i risultati di questo bug, con una modalità Nightscape a dir poco anomala. Le foto hanno un'importante variazione cromatica sulle tinte viola, risultando così inutilizzabili (1, 2, 3, 4). Non è ben chiaro con quale release della OxygenOS, ma le segnalazioni risalgono anche a due settimane fa, perciò dovrebbe riguardare un po' tutte le release della OxygenOS 11 su base Android 11. Anche perché affligge pure OnePlus 8 e 8 Pro (1), pertanto è un problema relativo perlopiù al software e non all'hardware.

Dopo le numerose segnalazioni comparse nel forum OnePlus, i moderatori hanno risposto, affermando che l'azienda è al corrente di tale problematica. Gli sviluppatori della OxygenOS ci stanno già lavorando, pertanto ci auguriamo che il fix arrivi in tempi celeri.

