Dopo aver appreso qualcosina in più sulla storia della festa dei single (qui trovate tutti i dettagli) è arrivato il momento di fare il punto della situazione per quanto riguarda uno degli store cinesi più importanti per noi occidentali. Sì, stiamo parlando di Banggood: andiamo a scoprire tutte le offerte e le iniziative promozionali dedicate al Singles Day 11.11!

Banggood festeggia il Singles Day 11.11 con tante offerte: ecco le iniziative dello store

La festa dei single funge, com'è ormai consuetudine, da apripista per il Black Friday: si tratta di un antipasto più che gradito, ricco di promozioni ed iniziative che di certo non mancheranno di soddisfare anche in palati più fini. Per alcuni si tratta infatti di un'occasione d'oro, forse anche più del celebre venerdì nero. E in questo panorama di store e produttori pronti a dire la loro, non poteva mancare di certo Banggood, con tutta una serie di offerte dedicate al Singles Day 11.11.

Ma come funziona l'evento dedicato a questa particolare festa? Per prima cosa la durata: le iniziative per l'11.11 sono già partite e dureranno fino al 12 novembre. Ovviamente, man mano che ci avvicineremo alla fatidica data le offerte saranno sempre più piccanti.

Se siete interessati – e di certo lo siete – a questo link trovate la pagina principale dell'evento di Banggood, una sorta di vetrina dove dare un'occhiata alle varie iniziative, ai prodotti più in vista e alle proposte dello store. Si tratta di una vera e propria guida per orientarvi all'interno del mondo del Singles Day dello store.

Qui trovate la pagina dedicata ai nuovi arrivi, una selezione di prodotti arrivati da poco sull'e-commerce, suddivisi per categoria. Il tutto viene proposto in modo intuitivo e per nulla confusionario e non avrete alcun problema nello scoprire tutte le novità dello store.

Come da tradizione non può mancare una selezione dei prodotti più richiesti: se volete scoprire la classifica dei più venduti, allora date un'occhiata qui. I prodotti top più venduti, tra droni, smartphone e quant'altro, continuano anche in questa sezione dedicata alle liste più popolari.

Ma quali sono i prodotti consigliati da Banggood? Se siete curiosi di scoprire tutti i consigli dello store cinese, allora qui troverete tutte le risposte. Per concludere in bellezza vi segnaliamo anche la pagina dei Coupon: qui troverete tutta una serie di codici sconto da utilizzare per determinati prodotti oppure generici (ad esempio, utilizzabili quando si effettua il pagamento con PayPal). Inoltre non manca poi coupon suddivisi in base al brand: utilissimo!

Per le offerte (per il Singles Day e non solo) di Banggood, in basso trovate la finestra del nostro canale Telegram dedicato, con tutte le novità in tempo reale ed il pulsante per effettuare l'iscrizione (in modo da non perdere nessuna promo).

