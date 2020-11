Nokia 10 PureView, con Snap 875, è il flagship che tutti stiamo aspettando | Rumor

Nokia negli ultimi anni è tornata sul mercato degli smartphone, proponendo interessanti soluzioni soprattutto nella fascia medio-bassa. Ad oggi, però, manca un vero e proprio flagship al brand, per tornare a dire la propria anche in tale ambito. Da mesi, quindi, si continua a parlare del possibile arrivo di Nokia 9.3 PureView, anche se da qualche giorno l'attenzione si è spostata su un nuovo modello. Nokia 10 PureView, dunque, sembra essere proprio il device top di gamma che tutti stiamo aspettando, con specifiche da urlo.

Nokia, nel 2021, vuole stupire tutti con il proprio flagship

Stando ad alcune informazioni provenienti da NokiaPowerUser, sembra che il prossimo anno Nokia sia pronta a lanciare sul mercato uno smartphone di fascia alta. Questo dispositivo, chiamato Nokia 10 PureView, dovrebbe essere equipaggiato con un SoC Snapdragon 875, dunque l'ultima soluzione in casa Qualcomm. Sarà proprio lui, infatti, a monopolizzare il mercato dei dispositivi più costosi del 2021, tra cui anche questo nuovo Nokia.

Non abbiamo altre informazioni in merito, se non che tale prodotto è in fase di sviluppo. Pare, infatti, che l'azienda abbia iniziato alcune fasi di test del dispositivo, con a bordo proprio lo Snapdragon 875. Oltre questo, poi, dovrebbe trovare spazio anche un display in vetro zaffiro, così come un comparto fotografico composto da ottiche Zeiss. Al momento, comunque, vi invitiamo a prendere queste parole con le pinze, dato che non sono ancora trapelate immagini ufficiali o leak ancora più attendibili che ne possano confermare l'esistenza. Sarebbe davvero bello, però, se Nokia potesse finalmente dire la propria anche in tale ambito.

