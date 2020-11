Huawei Mate 40 ha richiesto 3 anni di sviluppo, lo svela Richard Yu

Pochissime settimane fa Huawei Mate 40 (qui trovate la recensione completa di Mate 40 Pro) ha visto la luce. Dopo mesi di leak e rumor finalmente la nuova serie del brand è stata svelata, mostrando caratteristiche davvero uniche. Anche questa volta, infatti, Huawei si è superata a livello fotografico, dotando questi smartphone di alcune soluzioni all'avanguardia soprattutto sotto il profilo tecnico. Stando a quanto dichiarato da Richard Yu, però, tutto questo ha richiesto diversi anni di sviluppo.

Mate 40 è stata una delle serie più difficili per Huawei

Secondo Richard Yu, CEO di Huawei, la serie Mate 40 ha richiesto ben 3 anni di sviluppo. Si tratta, dunque, di una delle sfide più complicate per l'azienda, sotto diversi punti di vista. Non ha sicuramente aiutato in tutto questo il ban degli Stati Uniti, che ha posto in essere alcuni gravi problemi per quanto concerne l'approvvigionamento di chipset. Malgrado ciò, tutto è andato per il verso giusto e alla fine Huawei ha potuto montare su questi smartphone il nuovo Kirin 9000, a 5nm.

Mate 40 non sarà l’ultimo, Huawei crede nel settore smartphone

Non stupisce il fatto che a livello di investimenti l'azienda abbia fatto uno sforzo enorme per poter commercializzare questo prodotto. Voler offrire una delle migliori soluzioni sul mercato degli smartphone non è assolutamente un'impresa facile, e questo ha delle ripercussioni a livello economico. Voi avete già acquistato, dunque, Huawei Mate 40 Pro?

