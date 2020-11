Se la situazione negli Stati Uniti resta in bilico in quanto vi è un preciso periodo di transizione politica, nel Regno Unito Huawei continua ad avere problemi. O meglio, stavolta a rischiare non è direttamente il brand ma le società di telecomunicazione britanniche, che rischiano una multa salata nell'utilizzo di infrastrutture di fornitori a rischio.

Aggiornamento 25/11: alla mossa del governo del Regno Unito verso le società di telecomunicazioni che utilizzano Huawei ha risposto il Ministro degli Esteri cinese. Trovate i dettagli in fondo all'articolo.

Huawei: il governo applicherà 10% del fatturato multa alle società di telecomunicazione del Regno Unito

Secondo quanto riporta Reuters, le società di telecomunicazioni presenti nel Regno Unito rischiano di essere multate del 10% del fatturato o di 100.000 sterline se si contravviene al divieto del governo britannico di utilizzare infrastrutture e apparecchiature prodotte da fornitori come Huawei.

Queste le parole in merito del Segretario al Digitale britannico Oliver Dowden: “Questo disegno di legge rivoluzionario darà al Regno Unito uno dei regimi di sicurezza delle telecomunicazioni più severi al mondo e ci consentirà di intraprendere le azioni necessarie per proteggere le nostre reti”.

Huawei però non ci sta e commenta tramite il Vicepresidente Victor Zhang: “La decisione è motivata politicamente e non si basa su un'equa valutazione dei rischi. Non serve il miglior interesse di nessuno in quanto sposterebbe la Gran Bretagna nella corsia lenta del digitale e metterebbe a rischio l'agenda di livellamento del governo”.

Insomma, la partita è quanto mai aperta ed il Regno Unito sta iniziando ad essere l'ultimo baluardo di una forte opposizione a Huawei, soprattutto se gli USA iniziano ad allentare la presa sulle sanzioni inflitte nei mesi scorsi.

Il Ministro degli Esteri cinese risponde alla multa per le società del Regno Unito che usano Huawei | 25/11

Dopo le turbolente notizie arrivate dal Regno Unito per le sue società di telecomunicazioni che utilizzano infrastrutture e apparecchiature di aziende a rischio come Huawei, ha risposto il Ministro degli Esteri cinese, Zhao Lijian.

L'alto funzionario del paese asiatico afferma che la scelta del governo britannico di seguire ad oltranza la cooperazione con gli Stati Uniti, al fine di sopprimere l'azione commerciale delle società cinesi (Huawei e ZTE in primis) senza alcuna prova, è senza dubbio un profondo deterrente per la fiducia reciproca tra Cina e Gran Bretagna.

Inoltre, ha aggiunto che quest'azione viola l'apertura e l'equità del mercato britannico e la sicurezza degli investimenti stranieri nel Regno Unito. Infine, la violazione del libero scambio potrebbe portare una frattura insanabile tra le due potenze a fini commerciali.

