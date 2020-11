OnePlus 7/7 Pro: arriva la OxygenOS 10.0.10/10.3.7 | Download

È in fase di rilascio l'aggiornamento incrementale alla OxygenOS 10.0.10 / 10.3.7 per il duo di ex top di gamma che sono OnePlus 7 e 7 Pro. Ce lo comunica la stessa OnePlus con un thread dedicato sul proprio forum, specificando come la prima build sia per l'Europa e la seconda per gli utenti Global (e India). Le novità sono comunque le medesime, in particolar modo per l'introduzione delle più recenti patch di novembre.

LEGGI ANCHE:

OxygenOS 10 e 11: tutti i bug degli smartphone OnePlus

La OxygenOS 10.0.10 arriva su OnePlus 7 e 7 Pro: ecco le novità introdotte

Ecco il changelog completo della OxygenOS 10.0.10 (EU) e 10.3.7 (Global/India) per OnePlus 7 e 7 Pro:

Sistema Ottimizzata l'esperienza utente per ridurre i tocchi involontari della barra di stato durante le chiamate Aggiornato il pacchetto GMS ad agosto 2020 Aggiornate le patch di sicurezza Android a novembre 2020 Risolto il problema di bassa probabilità di flashback dell'app Telefono



OxygenOS 10.0.10 – Download

Nel momento in cui scrivo non è ancora stato pubblicato il link al download, il quale sarà disponibile nelle prossime ore. Quando lo sarà, lo troverete in download nell'articolo dedicato linkato qua sotto.

Scarica la OxygenOS 10 per OnePlus 7 e 7 Pro

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu