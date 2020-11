ZTE: ufficiale il primo set-top box con Wi-Fi 6

Stiamo facendo passi da gigante in ambito tecnologico da qualche anno a questa parte. Non solo nel campo degli smartphone ma, in generale, in tutti i principali settori dell'economia. Questo ci sta aiutando molto nello sviluppo di nuove soluzioni tecniche, anche in campo medico per esempio. Non stupisce, quindi, che le aziende provino ad alzare sempre di più l'asticella, ponendo nuovi limiti anche alle proprie capacità. ZTE, dunque, non ha voluto essere da meno, lanciando in Cina il suo primo set-top box con Wi-Fi 6.

ZTE ZXV10 ha vinto l'iF Design Award 2019

Qualche mese fa ZTE aveva presentato alcuni nuovi prodotti, tra cui una soundbar e due inediti set-top box. Dando un'occhiata alle sigle di questi ultimi due dispositivi, però, non troviamo una piena corrispondenza con ZTE ZXV10 B860AV6, il nuovo set-top box lanciato in Cina nelle scorse ore. Molte delle caratteristiche tecniche, però, coincidono con uno di questi due box, a partire dal supporto al Wi-Fi 6.

LEGGI ANCHE:

Le Mi TV di Xiaomi sono le smart TV più comprate in Cina da quasi 2 anni

Dal punto di vista estetico mostra linee piuttosto semplici, ma sulla fonte non viene specificato nulla riguardo la scheda tecnica del prodotto. Si fa riferimento, dunque, al nuovo standatd di connettività, Wi-Fi 6 o 802.11ax, la sesta generazione di standard LAN wireless. Vedremo, dunque, se nelle prossime ore arriveranno altre notizie in merito, ad esempio, al software installato al suo interno.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu