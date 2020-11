Siamo giunti finalmente alla festa dei single, una delle celebrazioni clou della Cina moderna. Nonostante siamo già forniti di tanti Coupon per varie offerte in vari settori, store come Geekbuying hanno lanciato nuovi codici dedicati a prodotti molto interessanti per il Singles Day 11.11.

Geekbuying Singles Day 11.11: ecco tutte le offerte con i nuovi Coupon

I codici Coupon per i prodotti in sconto su Geekbuying per il Singles Day 11.11 si dividono tra quelli regolari e quelli limitati a 500 pezzi. Infatti, abbiamo un'ottima selezione di prodotti audio Tronsmart tra cuffie TWS e speaker smart a prezzo davvero molto interessante, oltre alle ottime cuffie Mifo O7 ed il mini PC Beelink.

Tronsmart Spunky Beat cuffie TWS

Partiamo subito con le cuffie low cost TWS Tronsmart Spunky Beat, che grazie al chip Qualcomm godono di ottima connessione stabile e qualità audio di buon livello per il prezzo che costano. Infatti, è possibile acquistarle a soli 21.35 €, grazie al Coupon limitato, per i primi 500 utenti, che trovate nel box codice.

Tronsmart Apollo Bold

Dal low cost al top del brand Tronsmart con l'offerta Coupon per le Apollo Bold, dotate di ANC e di ottima qualità, come potete vedere nella nostra recensione, che vanno in sconto con codice dedicato al prezzo di 70 €, davvero molto interessanti.

Tronsmart T6 Max Speaker

Dopo le cuffie TWS di Tronsmart, passiamo ora ad un altro prodotto molto apprezzato del brand, lo smart speaker T6 Max, con potenza di 60 W, NFC, accesso agli assistenti vocali e tante altre caratteristiche top che vanno in offerta con codice Coupon al prezzo di 60.19 €.

Mifo O7 cuffie TWS – Geekbuying Singles Day

Torniamo, chiudendo i prodotti audio, alle cuffie TWS con gli auricolari Bluetooth ad alta qualità Mifo O7, dotati anch'essi di chip Qualcomm molto avanzato, un'autonomia molto ampia ed un ottimo sistema di cancellazione del rumore, in sconto con codice Coupon limitato, sempre ai primi 500 utenti, al prezzo di 87.02 €.

Beelink MII-V Mini PC Windows

Chiudiamo la carrellata con il mini PC Windows Beelink MII-V, dotato di processore Apollo Lake Celeron N3350, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, Ethernet Gigabit e varie ed utili porte, che va in sconto con Coupon a 94.59 €.

